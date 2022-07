NUEVA YORK, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- ¡Todos clamamos por un helado (alicorado)! El Empire State Building (ESB) anunció hoy que Tipsy Scoop, una compañía de helados y sorbetes con infusión de licor hechos a mano, servirá dulces placeres con alcohol en el Mirador de la planta 86 de miércoles a domingo entre la 1:00 y las 9:00 p. m., a partir del 3 de agosto y hasta el 5 de septiembre.

Empire State Building se asocia con Tipsy Scoop para servir helado artesanal con infusión de licor a los visitantes del Mirador (PRNewsfoto/Empire State Realty Trust, Inc.)

"Nuestro exitoso programa de tiendas pop-up ha traído los sabores locales auténticos de Nueva York al corazón de la ciudad y les ha brindado una dulce sorpresa a nuestros visitantes", comentó Jean-Yves Ghazi, presidente del Mirador del Empire State Building. "Nos complace asociarnos con Tipsy Scoop este agosto para convertir el Mirador de la planta 86 del Empire State Building en un 'barlour' temporal de helados con vista".

Por un precio de USD 8, Tipsy Scoop venderá en el carrito pop-up del edificio tres de sus sabores alicorados preempacados: helado de chocolate oscuro con whiskey y caramelo salado, sorbete de margarita con mango y sorbete de limoncello con frambuesa. En el carrito también se ofrecerá, por USD 12, un sundae emblemático del ESB elaborado con helado a base de plantas con piña colada e infusión de ron y ron de piña, rebosado con crema batida, chispas, ositos de goma y dulces con temática de NYC. Además, por USD 4,50 habrá sabores sin alcohol disponibles como vainilla, chocolate y cereza.

"Estamos muy emocionados por nuestra tienda pop-up en el Empire State Building este agosto", expresó Melissa Tavss, fundadora y directora ejecutiva de Tipsy Scoop. "Nuestro emblemático sundae Empire State Building no solo es delicioso, sino que también es la adición perfecta para sus fotos en el Mirador".

Los visitantes están invitados a disfrutar estos placeres junto a la icónica vista y a usar en sus fotos la etiqueta #PopUpTop para tener la oportunidad de que sean publicadas en las redes sociales del ESB. Más adelante se anunciarán otras tiendas pop-up mensuales para el Mirador del Empire State Building.

En este enlace podrá descargar imágenes en alta resolución. Puede encontrar más información sobre el Empire State Building y las entradas en línea.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 443 metros desde la base hasta la antena sobre el centro de Manhattan. El rediseño de la Experiencia del Mirador del Empire State Building, en el que se invirtieron USD 165 millones, crea una experiencia completamente nueva con una entrada exclusiva para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un Mirador de la planta 102 remodelado con ventanas de piso a techo. El viaje al mundialmente famoso Mirador de la Planta 86, el único mirador de 360 grados al aire libre con vistas a Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com. Declarado "El edificio favorito de los Estados Unidos" por el American Institute of Architects, así como el destino de viaje más popular del mundo por Uber, la principal atracción en los Estados Unidos en el 2022 Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor, y la principal atracción de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet, recibe a más de cuatro millones de visitantes de todo el mundo cada año.

Desde 2011, el edificio es alimentado completamente por electricidad eólica renovable, y sus numerosos pisos albergan principalmente a diversos arrendatarios de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones de comercio minorista como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y comprar entradas para la Experiencia del Mirador, visite esbnyc.com o siga al edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de Tipsy Scoop

Inspirada en una tradición familiar que se viene forjando desde hace seis generaciones, Melissa Tavss creó Tipsy Scoop para fusionar los cócteles artesanales con los entrañables recuerdos que vienen con los helados, los sundaes y los dulces placeres. El resultado fue una marca alicorada que endulza cualquier celebración para adultos. Desde 2013, Tipsy Scoop se ha forjado rápidamente una reputación gracias a sus bolas alicoradas de moda y sus creaciones de helados muy instagrameables. Para obtener más información, visite www.tipsyscoop.com o síganos en Instagram, Facebook o TikTok.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1868784/ESB_Tipsy_Scoop.jpg

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

