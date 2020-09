Empire State Building lança 9º Concurso Anual de Fotografia com grande prêmio de US$ 5.000 e passeio FlyNYON

"O Empire State Building tem orgulho de ser o pulso de Nova York", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório. "Como assunto favorito dos fotógrafos em todo o mundo, ficamos impressionados com as inscrições que recebemos todos os anos. O talento dos nossos fãs é incomparável e mal podemos esperar para ver as várias formas como eles celebraram o mundialmente famoso Empire State Building no 9º ano do concurso".

A beleza do clássico edifício em estilo art déco se eleva sobre a agitação de Nova York, conforme a cidade retorna seu ritmo habitual de negócios. Com o término das reformas de US$ 165 milhões em dezembro de 2019, a maravilha interna do Observatório agora combina com o exterior do edifício que guarda momentos memoráveis, como a maquete de 7,62 m no topo da Grande Escadaria, o museu de 929 metros quadrados no segundo andar, o mundialmente famoso observatório no 86o andar e o espetacular observatório no 102o andar com janelas do teto ao chão e uma vista incomparável.

O concurso será encerrado no dia 5 de novembro de 2020. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e residentes legais nos Estados Unidos. Uma foto do vencedor do ano passado está disponível neste link. Para ler as regras oficiais do concurso e as informações adicionais sobre o concurso de fotografia, visite o site www.esbphotocontest.com.

Sobre o Empire State Building

Erguendo-se a 443 metros do centro de Manhattan (da base ao topo da antena), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e amenidades, o Empire State Building atrai locatários de primeira classe em uma ampla variedade de setores em todo o mundo. O Empire State Building foi designado o destino turístico mais popular do mundo em um estudo conduzido pelo Uber e foi eleito o edifício preferido dos EUA em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre o Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), importante fundo de investimento imobiliário (REIT, na sigla em inglês), possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e imóveis destinado ao varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede em Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas abrange 938 mil metros quadrados para locação, em 30 de junho de 2020 consistindo de 9,4 milhões de pés quadrados para locação em 14 imóveis destinados a escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, em Connecticut, e dois em Westchester County, em Nova York; além de aproximadamente 65 mil metros quadrados para locação no portfólio destinado ao varejo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252247/Empire_State_Building___Photo_Contest_Winner_19.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252248/ESB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

