L'Empire State Building lance son neuvième concours annuel de photos avec un Grand Prix d'une valeur de 5 000 dollars et un vol FlyNYON

« L'Empire State Building est fier d'être le cœur de New York », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire. « En tant que sujet favori des photographes du monde entier, nous sommes impressionnés par les propositions que nous recevons chaque année. Le talent de nos fans est sans égal, et nous sommes impatients de voir les nombreuses façons dont ils auront mis à l'honneur l'Empire State Building, ce gratte-ciel mondialement connu, pour cette neuvième édition du concours ».

La beauté de cet immeuble dans le style art déco classique domine l'agitation de New York, mégapole qui revient à la normale. Avec l'achèvement des rénovations d'un montant de 165 millions de dollars en décembre 2019, l'Expérience de l'Observatoire à l'intérieur est désormais aussi merveilleuse qu'à l'extérieur, avec des moments inoubliables tels que la maquette de l'immeuble de plus de 7 mètres de haut en haut du grand escalier, le musée de 900 mètres carrés au deuxième étage, le mondialement célèbre Observatoire du 86e étage, et le joyau de la couronne, l'Observatoire du 102e étage avec ses fenêtres du sol au plafond et une vue à couper le souffle.

Le concours se termine le 5 novembre 2020. Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans et avoir le statut de résident légal des États-Unis. Une photo du lauréat de l'année dernière est disponible sur ce lien. Pour connaître le règlement officiel du concours et obtenir des informations complémentaires sur le concours, rendez-vous sur www.esbphotocontest.com.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc. et qui s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan (de la base au sommet de l'antenne), est « l'immeuble le plus célèbre du monde ». Grâce à de nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructures, d'espaces publics et d'équipements, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre opérant dans un large éventail de secteurs à l'échelon mondial. L'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde dans une étude menée par Uber et a été nommé l'immeuble préféré des Américains dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez consulter les sites www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan, possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerces à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, dont l'Empire State Building, « l'immeuble le plus célèbre du monde. Le portefeuille de bureaux et de magasins de la société, dont le siège social est à New York, couvre 930 000 mètres carrés louables, au 30 juin 2020, soit plus de 870 000 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, New York ; sans oublier 65 000 mètres carrés louables dans le portefeuille de magasins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252247/Empire_State_Building___Photo_Contest_Winner_19.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252248/ESB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

