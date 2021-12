EMPIRE STATE BUILDING LANÇA PROGRAMA DE ESTUDOS DE STEAM E SOCIAIS PARA ESTUDANTES EM PARCERIA COM A BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION

À medida que o edifício completa 90 anos em 2021, um programa atualizado para visitas de grupos de estudantes à nova Observatory Experience oferece novo rigor acadêmico em engenharia, história, tecnologia e sustentabilidade

NOVA YORK, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB), em parceria com a Bank Street College of Education, anunciou hoje seus planos de aulas interativas atualizados para visitas de grupos de estudantes a sua nova Observatory Experience, cuja reimaginação custou USD 165 milhões. O programa segue os padrões de ensino do estado de Nova York para os currículos de STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática) e estudos sociais e tem planos de aulas apropriados para estudantes do ensino infantil, fundamental e médio. Os planos de aulas oferecem aprendizado antes, durante e após uma visita ao edifício mais famoso do mundo e a sua Observatory Experience, recentemente reimaginada.

"A Bank Street College of Education criou esses programas atualizados para tornar as visitas dos alunos às exposições digitais e táteis imersivas de nossa Observatory Experience do Empire State Building mais do que apenas uma experiência turística", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. "Sempre oferecemos planos de aulas para grupos escolares e, ao celebrarmos nosso 90o aniversário, atualizamos o envolvimento na sala de aula com nossa moderna maravilha em engenharia e eficiência energética."

Professores e alunos utilizarão o novo programa para aprender sobre a engenharia, o processo do projeto, a mão de obra, os principais elementos tecnológicos e a modernização profunda em energia líder do setor. A Observatory Experience concluiu um empreendimento de USD 165 milhões em dezembro de 2019, que complementa todos os elementos do programa e oferece aos alunos a oportunidade de conhecer o edifício, que conta com eficiência energética do térreo até o topo. As aulas começam com exposições digitais interativas no museu do segundo andar e continuam até o Observatório ao ar livre no 86o andar.

As reformas de USD 165 milhões também incluem excelentes melhorias na qualidade do ambiente interno (IEQ) como filtros MERV 13 e ionização bipolar ativa, para a tranquilidade dos visitantes, e levaram o edifício a ser considerado o primeiro das Américas a receber a Classificação WELL Health-Safety.

"As viagens de campo ao Empire State Building estão perfeitamente alinhadas com a abordagem educacional da Bank Street, que reconhece que todos os indivíduos aprendem melhor quando estão ativamente envolvidos com materiais, ideias e pessoas", disse Joy Lundeen Ellebbane, diretora de estudos profissionais continuados da Bank Street. "Experiências e lições como essas oferecem oportunidades autênticas de aprendizado profundo e prático, e estamos felizes em contribuir para as ofertas do Empire State Building, especialmente em seu 90o aniversário."

O programa completo pode ser visualizado e baixado aqui. Educadores interessados podem entrar em contato com Kai-Ti Kao pelo e-mail [email protected] para obter mais informações e para agendar visitas em grupo.

Para mais informações sobre o Empire State Building, acesse http://www.esbnyc.com

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação da Observatory Experience do Empire State Building, no valor de USD 165 milhões, cria uma experiência totalmente nova, com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório do 102o andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Floor Observatory no 86o andar, o único observatório a céu aberto de 360 graus com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes para toda sua experiência em Nova York, incluindo tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. O ano de 2021 celebra o 90º aniversário do edifício, inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn, Shutterstock e Global Brands Group, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Em 30 de setembro de 2021, o portfólio de escritórios e espaços para varejo da empresa englobava 3,078 milhões de metros quadrados alugáveis, o que consiste em cerca de 2,8 milhões de metros quadrados divididos em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, no estado de Connecticut, e dois em Westchester County, no estado de New York; além de aproximadamente 213.360 metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética no ambiente construído e em sustentabilidade, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por energia eólica renovável. Com o primeiro portfólio imobiliário comercial nas Américas a atingir a classificação de saúde e segurança baseada em evidências e verificada por terceiros WELL Health-Safety Rating, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB 5 Star Rating and Green Star por seu desempenho em sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeada um Fitwel Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, acesse esrtreit.com e siga a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Sobre a Bank Street College of Education

A Bank Street College of Education é uma líder reconhecida em educação infantil, na preparação de professores e líderes e no desenvolvimento de práticas inovadoras em sistemas escolares de todo o país. Há cem anos, o foco da Bank Street tem sido melhorar a educação das crianças e de seus professores, aplicando ao processo educacional todos os conhecimentos disponíveis sobre aprendizagem e crescimento e conectando o ensino e o aprendizado significativamente com o mundo exterior. Saiba mais sobre os programas infantis, a Faculdade de Educação da Bank Street e o Bank Street Education Center em bankstreet.edu.

