L'EMPIRE STATE BUILDING LANCE UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE D'ÉTUDES SOCIALES ET DE STEAM POUR LES ÉLÈVES, EN PARTENARIAT AVEC LE BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION

Alors que le bâtiment fêtera ses 90 ans en 2021, un programme actualisé pour les visites de groupes d'étudiants dans le tout nouvel Observatoire offre une nouvelle rigueur académique en matière d'ingénierie, d'histoire, de technologie et de durabilité

NEW YORK, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB), en partenariat avec le Bank Street College of Education, a annoncé aujourd'hui la mise à jour de ses, plans de cours interactifs pour les visites de groupes d'étudiants dans le cadre de la toute nouvelle modernisation de l'Observatoire, d'une valeur de 165 millions de dollars. Le programme suit les normes d'apprentissage de l'État de New York pour les programmes STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) et les programmes d'études sociales et comporte des plans de cours adaptés au niveau scolaire pour les élèves de l'élémentaire, du collège et du lycée. Les plans de cours permettent d'apprendre avant, pendant et après la visite du bâtiment le plus célèbre du monde et de l'expérience de l'observatoire récemment réimaginé.

« Le Bank Street College of Education a créé ces programmes actualisés pour que les visites des élèves aux expositions numériques et tactiles immersives de notre Observatory Experience soient plus qu'une simple expérience touristique », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Building Observatory. « Nous avons toujours proposé des plans de cours pour les groupes scolaires et, alors que nous célébrons notre 90e anniversaire, nous avons modernisé l'engagement en classe avec nos merveilles modernes en matière d'ingénierie et d'efficacité énergétique. »

Les enseignants et les élèves utiliseront le nouveau programme pour se familiariser avec l'ingénierie du bâtiment, son processus de conception, sa main-d'œuvre, ses principaux éléments technologiques et sa rénovation énergétique profonde à la pointe du secteur. L'Observatory Experience a achevé un aménagement de 165 millions de dollars en décembre 2019 qui complète tous les éléments du programme et offre aux étudiants la possibilité de découvrir le bâtiment économe en énergie de bas en haut. Les cours commencent par des expositions numériques interactives dans le musée du deuxième étage et se poursuivent jusqu'à l'observatoire en plein air du 86e étage.

Les rénovations, d'un coût de 165 millions de dollars, comprennent des mesures de qualité de l'environnement intérieur de premier ordre - telles que des filtres à air MERV 13 et une ionisation bipolaire active - pour la confiance des visiteurs, et ont permis au bâtiment d'être le premier en l'Amérique à obtenir le classement WELL en matière de santé et de sécurité.

« Les excursions à l'Empire State Building s'inscrivent parfaitement dans l'approche éducative de Bank Street, qui reconnaît que tous les individus apprennent mieux lorsqu'ils sont activement engagés avec des matériaux, des idées et des personnes » a déclaré Joy Lundeen Ellebbane, directrice des études professionnelles continues de Bank Street. « Des expériences et des leçons comme celles-ci offrent des possibilités authentiques d'apprentissage approfondi et pratique, et nous sommes heureux de contribuer aux offres de l'Empire State Building, en particulier l'année de son 90e anniversaire. »

Le programme complet peut être consulté et téléchargé ici. Les éducateurs intéressés peuvent contacter Kai-Ti Kao à l'adresse [email protected] pour de plus amples informations et pour organiser des visites de groupe.

Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez consulter le site http://www.esbnyc.com

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « l'immeuble le plus célèbre du monde », appartenant à Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE). Il surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne). La réimagination de l'Empire State Building Observatory Experience, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée dédiée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire du 102e étage redessiné avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le voyage jusqu'au célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com. 2021 est l'année du 90ème anniversaire du gratte-ciel qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Déclaré « bâtiment préféré de l'Amérique » par l'American Institute of Architects, ainsi que destination touristique la plus populaire au monde par Uber et attraction n°1 de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent principalement des locataires de bureaux tels que LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des billets pour l'Observatory Experience, visitez le site esbnyc.com ou suivez le bâtiment sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerces à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde » Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société couvre 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 septembre 2021, soit 9,4 millions de pieds carrés louables répartis sur 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, New York, ainsi qu'environ 700 000 pieds carrés louables dans le portefeuille de commerces de détail.

Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique dans le domaine de l'environnement bâti et de la durabilité, avec 76 % du portefeuille éligible certifié ENERGY STAR et 100 % entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial en Amérique à obtenir le classement cote santé-sécurité WELL fondé sur des preuves et vérifié par des tiers, pour la santé et la sécurité, l'ESRT a également obtenu le classement 5 étoiles le plus élevé possible de GRESB et la reconnaissance Green Star pour la performance de durabilité dans l'immobilier, et a été nommé Champion Fitwel pour les bâtiments sains et à haute performance. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez esrtreit.com et suivez l'ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos du Bank Street College of Education

Le Bank Street College of Education est un leader reconnu dans le domaine de l'éducation de la petite enfance, de la préparation des enseignants et des dirigeants, et du développement de pratiques innovantes dans les systèmes scolaires du pays. Depuis cent ans, Bank Street se concentre sur l'amélioration de l'éducation des enfants et de leurs enseignants en appliquant au processus éducatif toutes les connaissances disponibles sur l'apprentissage et la croissance, et en reliant l'enseignement et l'apprentissage de manière significative au monde extérieur. Pour en savoir plus sur les programmes pour enfants de Bank Street, la Graduate School of Education et le Bank Street Education Center, rendez-vous sur bankstreet.edu.

