Compensação adicional de 100% do uso não elétrico por meio do apoio de preservação de 3.600 hectares de floresta biodiversa

Antes, a ESRT compensava o uso de eletricidade de todo o portfólio com energia eólica 100% renovável

NOVA YORK, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) anunciou hoje que alcançou a neutralidade de carbono de seu portfólio comercial de 920 mil metros quadrados, por meio da combinação de sua liderança no setor em desenvolver um trabalho de modernização em eficiência energética e um novo contrato de três anos com a 18 Reserves e ACT. O novo contrato apoia a preservação de cerca de 3.600 hectares de florestas biodiversas, que compensarão 100% do uso não elétrico de combustíveis fósseis da ESRT.

A liderança contínua da ESRT em sustentabilidade e eficiência energética já reduziu em 54% as emissões de gases de efeito estufa do Empire State Building e em 43% de todo seu portfólio comercial. Recentemente, a ESRT publicou a "Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits" (cartilha do Empire Building: um guia do proprietário para uma modernização de baixo carbono), elaborada em conjunto com a NYSERDA e apoiada por outros proprietários de imóveis da cidade de Nova York e pela Clinton Global Initiative. O guia tem como objetivo orientar os proprietários de imóveis quanto às etapas para se alcançar a neutralidade de carbono por meio da redução de emissões, com menos dependência de compensações e um retorno comprovado sobre o investimento.

"À medida que a legislação, a demanda do mercado e os riscos das mudanças climáticas pressionam os proprietários de imóveis a atender aos requisitos de redução de emissões, as empresas precisam buscar formas mais avançadas de compensar seu uso atual enquanto trabalham para reduzir as emissões", disse Anthony E. Malkin, diretor, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. "A ESRT continua a inovar e implementar maneiras de servir como um destino para locatários de alta qualidade e a beneficiar investidores com economias e retornos consideráveis. Essa parceria com a 18 Reserves e ACT dá apoio aos esforços de conservação e proteção da floresta de sequestro de carbono em nome da ESRT e de nossos locatários."

A ESRT considera as compensações como uma ferramenta de mitigação de emissões, uma vez que trabalha ativamente para alcançar a eficiência energética e a redução das emissões operacionais de seu portfólio. Em parceria com uma rede mais renovável, a ESRT está no caminho certo para atingir sua meta de zerar as emissões líquidas, com redução de 80% nas emissões operacionais do Empire State Building até 2030 e de todo seu portfólio comercial até 2035, e os 20% restantes serão cobertos por compensações qualificadas. A ESRT inclui 100% de emissões diretas (escopo um), emissões indiretas (escopo dois) e emissões indiretas de ativos alugados a jusante (escopo três) como parte de sua definição de neutralidade de carbono e compromissos com as reduções de emissões, compensações e divulgações de emissões, uma vez que todas essas áreas são cruciais para que se alcance a neutralidade de carbono.

Os 3.600 hectares de floresta preservada e biodiversa, de propriedade do Department of Forestry e localizada perto de Cleveland, Ohio, compensarão totalmente o uso de vapor e gás natural da ESRT. Essa iniciativa complementa a atual compensação de todo o uso de eletricidade da ESRT com créditos de energia renovável (CERs) eólica no Empire State Building desde 2011 e em todo o portfólio desde janeiro de 2021, em uma parceria de longo prazo com a Green Mountain Energy. O contrato de 2021 tornou a ESRT o maior usuário do país de 100% de energia verde no setor imobiliário (fonte).

"Estamos concentrados em nossa meta de reduzir as emissões operacionais em 80% até 2030 no ESB e em 2035 em todo o portfólio comercial", disse Dana Robbins Schneider, vice-presidente sênior e diretora de energia, sustentabilidade e ESG da ESRT. "Embora implementemos medidas para atingir essa meta em parceria com a rede e por meio de projetos orientados pelo ROI, como nossa cobertura solar de 3,4 MW, bateria de 8,2 MW e projeto de 80 unidades de carregamento de veículos elétricos em Westchester, Nova York, assumimos o compromisso de compensar as emissões remanescentes de combustíveis fósseis associadas a nosso portfólio por meio de fontes credenciadas e de impacto."

A ESRT investe regularmente e implementa medidas para reduzir o impacto ambiental de seu portfólio e compartilha de forma transparente suas práticas líderes do setor em eficiência energética, redução de emissões, edifícios saudáveis e qualidade do ambiente interno.

"Nosso portfólio continua sendo uma oferta interessante para locatários para os quais qualidade significa edifícios saudáveis e com eficiência energética a um preço acessível", acrescentou Malkin. Mais informações sobre a liderança da ESRT em sustentabilidade podem ser encontradas on-line.

A Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, lojas e ativos multifamiliares em Manhattan e na região metropolitana de Nova York. A ESRT é a proprietária do Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – e da atração número um nos EUA e número três no mundo do 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do Tripadvisor, o recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, com eficiência energética e qualidade do ambiente interno, e tem as menores taxas de emissão de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 30 de junho de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 855 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço para lojas e 625 unidades residenciais em duas propriedades multifamiliares.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as Leis Federais de Valores Mobiliários. Essas declarações podem ser identificadas por meio de nosso uso de palavras como "supõe", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "projeta" ou a forma negativa destas palavras ou palavras ou expressões semelhantes que não se relacionem com assuntos históricos. Deve-se ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas, visto que elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, além do controle da ESRT e podem afetar materialmente os resultados, o desempenho ou as conquistas reais. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados a, (i) a atual crise de saúde pública e interrupção econômica causadas pela pandemia da COVID-19, (ii) falha de condições ou desempenho em relação a qualquer evento ou transação descritos acima, (iii) incertezas e riscos ambientais relacionados a mudanças climáticas, condições climáticas adversas, elevação do nível do mar e desastres naturais, e (iv) precisão de nossas metodologias e estimativas com relação às métricas de ESG e o cumprimento das metas de ESG, (v) disposição e capacidade do locatário de emitir relatórios das métricas de ESG e do cumprimento das metas de ESG, (vi) impacto de normas governamentais sobre nossos esforços de ESG, (vii) e outros riscos e incertezas descritos periodicamente nos arquivos da ESRT e da ESROP perante a SEC, incluindo aqueles estabelecidos em cada um dos relatórios anuais da ESRT e da ESROP no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, sob o cabeçalho "Fatores de Risco".

