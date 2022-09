Empire State Realty Trust erreicht CO2-Neutralität für kommerzielles Portfolio

Zusätzlicher 100%iger Ausgleich des Verbrauchs an nicht-elektrischen Brennstoffen durch Unterstützung der Erhaltung von 3.600 Hektar biodiverser Wälder

ESRT kompensierte bisher Strom mit 100 % erneuerbarer Windenergie im gesamten Portfolio

NEW YORK, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- Heute gab der Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) bekannt, dass das Unternehmen die CO2-Neutralität für sein 920.000 Quadratmeter großes Gewerbeportfolio durch eine Kombination aus seiner branchenführenden Rolle bei der energetischen Gebäudesanierung und einer neuen dreijährigen Vereinbarung mit 18 Reserves und ACT erreicht hat. Diese neue Vereinbarung unterstützt den Erhalt von rund 3.600 Hektar biodiverser Wälder, die 100 % des Verbrauchs an nicht-elektrischen fossilen Brennstoffen des ESRT ausgleichen.

Die kontinuierliche Führungsrolle der ESRT in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hat die Treibhausgasemissionen des Empire State Buildings bereits um 54 % und die des gesamten gewerblichen Portfolios um 43 % reduziert. ESRT veröffentlichte kürzlich einen Leitfaden für Eigentümer zur CO2-armen Sanierung, das „ Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits ". Das Playbook wurde gemeinsam mit der NYSERDA entwickelt und von anderen Vermietern in NYC und der Clinton Global Initiative unterstützt, um Gebäudeeigentümern den Weg zur CO2-Neutralität durch Emissionsreduzierung zu weisen, die weniger abhängig von Kompensationsgeschäften ist und sich nachweislich auszahlt.

„Da der Gesetzgeber, die Marktnachfrage und die Risiken des Klimawandels Immobilienbesitzer dazu zwingen, die Anforderungen an die Emissionsreduzierung zu erfüllen, müssen Unternehmen nach fortschrittlicheren Möglichkeiten suchen, um ihren aktuellen Verbrauch auszugleichen, während sie an der Reduzierung der Emissionen arbeiten", erklärte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO des Empire State Realty Trust. „Der ESRT arbeitet weiterhin an Innovationen und an der Umsetzung von Maßnahmen, um ein Ziel für hochwertige Mieter zu sein und Investoren erhebliche Einsparungen und Renditen zu ermöglichen. Diese Partnerschaft mit 18 Reserves und ACT unterstützt die Bemühungen zur Erhaltung und zum Schutz des CO2-bindenden Waldes im Namen von ESRT und unseren Mietern."

Der ESRT betrachtet Ausgleichsmaßnahmen als ein Instrument zur Emissionsminderung, indem er aktiv an der Energieeffizienz und der Reduzierung der betrieblichen Emissionen in seinem Portfolio arbeitet. In Zusammenarbeit mit einem Netz mit mehr erneuerbaren Energien ist der ESRT auf dem besten Weg, sein Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen, indem er die betrieblichen Emissionen des Empire State Buildings bis 2030 um 80 % und die des gesamten kommerziellen Portfolios bis 2035 reduziert und die restlichen 20 % durch qualifizierte Ausgleichsmaßnahmen abdeckt. ESRT bezieht 100 % der direkten Emissionen (Scope One), der indirekten Emissionen (Scope Two) und der indirekten Emissionen der nachgelagerten geleasten Anlagen (Scope Three) in seine Definition der CO2-Neutralität und seiner Verpflichtungen zur Emissionsreduzierung, zum Ausgleich und zur Offenlegung ein, da all diese Bereiche für die Erreichung der CO2-Neutralität entscheidend sind.

Die 3.600 Hektar geschützten, biodiversen Waldes, die sich im Besitz des Forstministeriums befinden und in der Nähe von Cleveland, Ohio, liegen, werden den Verbrauch von Dampf und Erdgas des ESRT vollständig ausgleichen. Diese Initiative ergänzt die derzeitigen Ausgleichsmaßnahmen für den gesamten Stromverbrauch des ESRT – Gutschriften für erneuerbare Energien aus Windkraft (RECs) im Empire State Building seit 2011 und im gesamten Portfolio seit Januar 2021 im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit Green Mountain Energy. Der Vertrag von 2021 macht ESRT zum landesweit größten Nutzer von 100 % Ökostrom in der Immobilienbranche ( Quelle ).

„Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, die betrieblichen Emissionen bis 2030 beim ESB und bis 2035 für das gesamte kommerzielle Portfolio um 80 % zu reduzieren", so Dana Robbins Schneider, SVP von ESRT, Direktorin für Energie, Nachhaltigkeit und ESG. „Während wir Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels in Partnerschaft mit dem Stromnetz und durch ROI-gesteuerte Projekte wie unser 3,4-MW-Solardach, unsere 8,2-MW-Batterie und unser 80-EV-Ladestationen-Projekt in Westchester, NY, umsetzen, haben wir uns verpflichtet, die verbleibenden Emissionen aus fossilen Brennstoffen, die mit unserem Portfolio verbunden sind, durch akkreditierte und wirkungsvolle Quellen auszugleichen."

Der ESRT investiert regelmäßig in Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen seines Portfolios und setzt diese um. Das Unternehmen stellt seine branchenführenden Praktiken in den Bereichen Energieeffizienz, Emissionsreduzierung, gesunde Gebäude und Umweltqualität in Innenräumen öffentlich vor.

„Unser Portfolio bleibt ein attraktives Angebot für Mieter, deren Streben nach Qualität gesunde, energieeffiziente Gebäude zu einem erschwinglichen Preis bedeutet", fügte Anthony E. Malkin hinzu. Weitere Informationen zur Führungsrolle von ESRT im Bereich Nachhaltigkeit finden Sie online .

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) ist ein REIT, der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. ESRT besitzt das Empire State Building – das berühmteste Gebäude der Welt – und TripAdvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards #1 Attraktion in den USA und #3 Attraktion in der Welt, im neu gestalteten und ikonischen Empire State Building Observatory. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 30. Juni 2022 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 850.000 Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 65.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook , Instagram , Twitter und LinkedIn .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze des Bundes. Sie können diese Aussagen daran erkennen, dass wir Wörter wie „geht davon aus", „glaubt", „schätzt", „erwartet", „beabsichtigt", „plant", „projiziert" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwenden, die sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Sie sollten bei der Interpretation von und dem Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen Vorsicht walten lassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von ESRT liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem (i) die derzeitige Gesundheitskrise und die wirtschaftliche Störung durch die COVID-19-Pandemie, (ii) ein Scheitern der Bedingungen oder der Leistung in Bezug auf ein oben beschriebenes Ereignis oder eine Transaktion, (iii) ökologische Unsicherheiten und Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, ungünstigen Wetterbedingungen, dem steigenden Meeresspiegel und Naturkatastrophen; (iv) die Genauigkeit unserer Methoden und Schätzungen in Bezug auf ESG-Kennzahlen und -Ziele, (v) die Bereitschaft und Fähigkeit von Mietern, bei der Berichterstattung über ESG-Kennzahlen und der Erreichung von ESG-Zielen zu kooperieren, (vi) die Auswirkungen staatlicher Regulierung auf unsere ESG-Bemühungen, (viii) und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die von Zeit zu Zeit in den von ESRT und ESROP bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden, einschließlich derjenigen, die im Jahresbericht von ESRT und ESROP auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr unter der Überschrift „Risk Factors" aufgeführt sind. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen ESRT und ESROP keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

