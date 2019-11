Empleada de Wells Fargo presenta demanda en la que acusa a su jefe de haberla drogado y atacado sexualmente

OAKLAND, California, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gwilliam, Ivary, Chiosso, Cavalli & Brewer presentaron hoy una demanda en representación de Y. G., una empleada subalterna de 20 años de Wells Fargo que alega que fue drogada y violada por su gerente, Antonio Perez. Se han presentado cargos criminales. Según la demanda, Perez usó su posición de poder en Wells Fargo para forzar a Y. G. a salir a celebrar su promoción con él y otros gerentes de Wells Fargo. Perez sabía que Y. G. tenía 20 años. Durante el transcurso de la noche, supuestamente le compró tragos y luego le suministró drogas para violarla. La demanda alega que, cuando Y. G. quedó inconsciente, Perez la llevó de regreso al estacionamiento de Wells Fargo y la agredió sexualmente. Y. G. despertó con una resaca provocada por las drogas en su habitación mientras Perez mantenía una llamada en conferencia para gerentes de Wells Fargo.

La demanda afirma además que Y. G. se dirigió inmediatamente a la policía y se sometió a un examen de violación en el que se encontró en su sistema la droga para violación GHB. La demanda aduce que el supervisor directo de Y. G., un subgerente de sucursal, sospechaba que el Sr. Perez había violado y drogado a otra empleada subalterna, pero nunca se lo advirtió a Y. G.

Hace unas pocas semanas, California promulgó legislación para evitar que casos como estos sean forzados a someterse a un arbitraje. La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Lamentablemente, la nueva ley no beneficia a mujeres como Y. G., que se vieron obligadas a renunciar a sus derechos antes de la entrada en vigencia de la ley.

Y. G. declaró: "Amaba mi trabajo, y lo que me sucedió me cambió la vida por completo. Solo quiero que la gente conozca mi historia para que esto no le vuelva a suceder nunca más a nadie".

"Los empleadores de California son responsables de la conducta de las personas que contratan como gerentes si esa conducta se relaciona con el lugar de trabajo. Como compañía con sede en San Francisco, Wells Fargo debe llevar este pleito a la luz del día, en vez de tratar de esconderse detrás del arbitraje", dice el abogado de Y. G., Jayme L. Walker, socio de Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer.

"Es totalmente escandaloso que un gerente le haya dado aparentemente alcohol a esta empleada joven menor de edad, la haya drogado y la haya violado, y nos proponemos buscar justicia para ella", agrega Gary Gwilliam, Esq., de Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer, que representa a la parte acusadora.

Para más información, póngase en contacto con: J. Gary Gwilliam, Esq. o Jayme Walker, Esq.

Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer (510) 832-5411

ggwilliam@giccb.com , jwalker@giccb.com

Mary Alexander, Esq. (firma referente)

Mary Alexander & Associates, P.C. (415) 433-4440

malexander@maryalexanderlaw.com

FUENTE The Law Firm of Gwilliam, Ivary, Chiosso, Cavalli & Brewer

