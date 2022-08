Empoderamos a las mujeres jóvenes y las refugiadas de todo el mundo a través de las CTIM y la sostenibilidad

NUEVA YORK, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Las mujeres y las niñas que buscan continuar con sus estudios en el sistema educativo científico (CTIM) han enfrentado durante mucho tiempo desafíos increíbles en un campo tradicionalmente dominado por los hombres. Al mismo tiempo, los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la elevada cifra de refugiados, desplazados y apátridas que alcanza a las 89,3 millones de personas en todo el mundo de las cuales casi el 27 % son mujeres y niñas menores de 18 años. La educación internacional, y especialmente el intercambio virtual, rara vez se utiliza para abordar estos temas, aunque puede ser un recurso poderoso para ampliar las oportunidades de los grupos marginados.

Ayudamos a las mujeres jóvenes a ingresar al mundo de la CTIM y de la sostenibilidad

Desde 2011, AFS Intercultural Programs, una organización internacional sin fines de lucro reconocida por sus intercambios interculturales, ha dirigido programas financiados por bp que fomentan las materias de CTIM entre los jóvenes. En 2021, las dos organizaciones lanzaron una ambiciosa iniciativa de cinco años que tiene por objetivo otorgar becas a 5.000 jóvenes, con énfasis en la diversidad y la inclusión y un enfoque especial en el apoyo a las mujeres jóvenes. El programa AFS Global STEM (CTIM, en español) Accelerator, que se inició en junio de 2022, otorga becas completas de intercambio virtual con el fin de beneficiar a 180 mujeres jóvenes de todo el mundo a través del acceso a la formación en sostenibilidad, CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e impacto social positivo.

Otorgamos igualdad de acceso a la educación a los refugiados

La crisis de refugiados afecta a más de 89,3 millones de personas a nivel mundial y en este total se incluyen las millones de personas desplazadas de Siria, Venezuela, Sudán y Birmania. Desde febrero de 2022, el mundo ha sido testigo de cómo millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares.

La respuesta pública inmediata a las crisis de refugiados a menudo se centra en atender las necesidades humanitarias urgentes. Sin embargo, la educación es un derecho humano básico que a menudo se niega a los jóvenes refugiados. Esto es especialmente cierto en el caso de las jóvenes refugiadas. También es una parte fundamental de cualquier respuesta internacional en favor de los refugiados,según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Teniendo esto en cuenta, AFS, con el apoyo de bp, aumentó el número de becas para garantizar que las jóvenes refugiadas fueran incluidas en el programa AFS Global STEM Accelerator. Reconociendo la necesidad de ejecutar cuidadosamente las actividades de promoción, AFS se asoció con SPARK, una organización internacional de desarrollo no gubernamental que opera en 14 regiones de Oriente Medio, el norte de África y África subsahariana. Durante más de 28 años, SPARK ha sentado las bases para que los jóvenes reconstruyan sus futuros y ofrece oportunidades para que ellos, en particular las mujeres y los refugiados, estudien, trabajen y desarrollen sus propios negocios en comunidades frágiles.

"La educación cívica global debe ser accesible para todos. Estamos muy entusiasmados de haber podido trabajar con bp y SPARK y lograr que este programa sea accesible para los jóvenes que a menudo están excluidos de estas oportunidades, pero que en realidad son los que más las necesitan", afirmó Daniel Obst, presidente y director ejecutivo de AFS.

Más de 1.000 postulantes de 71 países

El programa AFS Global STEM Accelerators recibió 1.083solicitudes de 71 países de todo el mundo, incluidos postulantes de Afganistán, Ucrania, Nigeria y refugiados sirios en Turquía. Las solicitudes estuvieron abiertas a mujeres jóvenes (de entre 15 y 17,5 años) de todo el mundo, con un gran interés en convertirse en impulsoras del cambio en sus comunidades. AFS asignó el 20 % de las becas específicamente a refugiados y niñas de poblaciones desplazadas, ya sea por la guerra, la violencia o los desastres naturales.

Las 180 becas otorgadas a mujeres jóvenes de 61 países reflejan la diversidad y la inclusión que el programa busca lograr:

El 20 % de los beneficiarios se identifican como refugiados o miembros de comunidades desplazadas

El 82 % de los beneficiarios se identifican como personas de color

El 51 % de los beneficiarios provienen de hogares de bajos ingresos

El 10 % será el primero de sus familias en camino a graduarse de la escuela secundaria

AFS y bp reconocen que el acceso a la tecnología y la conectividad a internet es desigual a nivel mundial y están preparados para atender estas necesidades.

"Es emocionante ver el gran interés de estas brillantes jóvenes", afirmó Kerry Dryburgh, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Cultura de bp. "Con su pasión por marcar la diferencia y las habilidades que aprenderán, son artífices del cambio, líderes e innovadoras del futuro, les deseamos lo mejor en este proceso".

Las palabras de las becarias ratifican la afirmación de que el intercambio virtual es una herramienta poderosa para ampliar el acceso a las oportunidades educativas.

"Vengo de una sociedad tradicional pastún y en mi provincia, las niñas ni siquiera tienen derecho a ir a la escuela. En cada rincón de mi país, se palpa la desigualdad de género. Todos estos desafíos me dan la fortaleza necesaria para crear mi propia identidad y ser diferente de mi entorno. Participar en este programa será mi primer paso hacia el logro de mi objetivo de explorar el mundo y convertirme en alguien que influye en la mejora de las sociedades sostenibles". - Harira, de Afganistán

¿Qué es lo que espera a estas jóvenes?

El programa AFS Global STEM Accelerators culmina con el desarrollo de proyectos finales de impacto social y presentaciones que ofrecen soluciones potenciales a los desafíos del mundo real, con un énfasis en la sostenibilidad. Las participantes reciben el Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (certificado avanzado de competencia global para generar un impacto social), otorgado por AFS y la Universidad de Pensilvania, junto con la validación oficial de sus proyectos finales por parte del Center for Social Impact Strategy de esa universidad. El aprendizaje y el desarrollo de los proyectos finales de los estudiantes es dirigido por un equipo de facilitación diverso integrado por doce facilitadoras calificadas (todas mujeres) de nueve países.

Una vez finalizado el programa, se invitará a los alumnos a incorporarse a una comunidad de egresados que les ofrece diversas oportunidades de tutoría, sesiones de desarrollo de habilidades, mesas redondas y otras oportunidades de crecimiento. Los becarios también tendrán la oportunidad de ser invitados a participar en la Asamblea de la juventud de AFS, una reunión mundial de jóvenes que aborda activamente los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

