Posilnenie postavenia mladých žien a utečencov na celom svete prostredníctvom STEM a udržateľnosti

NEW YORK, 5. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Ženy a dievčatá, ktoré sa snažia rozvíjať svoje vzdelávanie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – STEM), už dlho čelia neuveriteľným výzvam na poli, na ktorom tradične dominujú muži. Nedávne udalosti zároveň poukázali na prudko stúpajúcu populáciu 89,3 milióna utečencov, vysídlených osôb a ľudí bez štátnej príslušnosti na celom svete, z ktorých takmer 27 % sú ženy a dievčatá mladšie ako 18 rokov. Medzinárodné vzdelávanie, a najmä virtuálna výmena, sa na riešenie takýchto problémov používajú len zriedka, aj keď to môže byť účinný spôsob na rozšírenie príležitostí pre marginalizované skupiny.

Pomoc mladým ženám vstúpiť do sveta STEM a udržateľnosti

AFS Intercultural Programs, globálna nezisková organizácia známa svojimi medzikultúrnymi výmenami, prevádzkuje programy financované spoločnosťou bp od roku 2011 pre mladých ľudí v oblasti STEM. V roku 2021 spustili tieto dve organizácie ambicióznu 5-ročnú iniciatívu zameranú na poskytovanie štipendií pre 5 000 mladých ľudí s dôrazom na rozmanitosť a inklúziu a s osobitným zameraním na podporu mladých žien. Program AFS Global STEM Accelerator, ktorý bol spustený v júni 2022, je virtuálny výmenný program s plným štipendiom navrhnutý tak, aby poskytoval 180 mladým ženám na celom svete prístup k vzdelávaniu v oblasti udržateľnosti, STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) a pozitívneho sociálneho vplyvu.

Poskytnúť utečencom rovnaký prístup k vzdelaniu

Utečenecká kríza postihuje viac ako 89,3 milióna ľudí na celom svete vrátane miliónov vysídlených ľudí zo Sýrie, Venezuely, Sudánu a Mjanmarska. Od februára 2022 boli milióny Ukrajincov nútených opustiť svoje domovy.

Okamžitá reakcia verejnosti na utečenecké krízy sa často zameriava na uspokojovanie naliehavých humanitárnych potrieb. Vzdelávanie je však základným ľudským právom, ktoré je mladým utečencom často odopierané. Platí to najmä o mladých utečenkách. Podľa UNHCR, je to tiež kritická súčasť akejkoľvek medzinárodnej reakcie na utečencov.

Vzhľadom na to AFS s podporou od spoločnosti bp zvýšila počet štipendií, aby sa zabezpečilo, že mladé utečenkyne budú zaradené do programu AFS Global STEM Accelerator. Uvedomujúc si potrebu premyslene realizovať dosah, AFS sa spojila so SPARK, medzinárodnou mimovládnou rozvojovou organizáciou pôsobiacou v 14 regiónoch na Blízkom východe, v severnej a subsaharskej Afrike. SPARK už viac ako 28 rokov vytvára cesty pre mladých ľudí, aby si znovu vybudovali svoju budúcnosť, a poskytuje príležitosti pre mládež, najmä ženy a utečencov, študovať, pracovať a rozvíjať svoje vlastné podniky v nestabilných komunitách.

„Globálne vzdelávanie o občianstve musí byť dostupné pre všetkých. Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťami bp a SPARK, aby sme tento program sprístupnili mladým ľuďom, ktorí sú z týchto príležitostí často vylúčení, ale v skutočnosti ich najviac potrebujú," hovorí Daniel Obst, prezident a generálny riaditeľ AFS.

Viac ako 1 000 žiadateľov zo 71 krajín

Program AFS Global STEM Accelerators prijal 1 083 žiadostí zo 71 krajín z celého sveta vrátane uchádzačov z Afganistanu, Ukrajiny, Nigérie a sýrskych utečencov v Turecku. Podávanie žiadostí bolo otvorené pre mladé ženy (vo veku 15 – 17,5 rokov) na celom svete, ktoré majú veľký záujem stať sa tvorcami zmien vo svojich komunitách. AFS pridelilo 20 % štipendií osobitne pre utečencov a dievčatá z vysídleného obyvateľstva, či už v dôsledku vojny, násilia alebo prírodnej katastrofy.

180 štipendií udelených mladým ženám zo 61 krajín odráža rozmanitosť a inklúziu, ktoré sa program snaží dosiahnuť:

20 % príjemcov sa identifikuje ako utečenci alebo z vysídlených komunít;

82 % príjemcov sa identifikuje ako „farební";

51 % príjemcov pochádza z nízkopríjmových domácností;

10 % bude prvých vo svojich rodinách, ktorí dokončia strednú školu.

Spoločnosti AFS a bp si uvedomujú, že prístup k technológiám a internetovému pripojeniu je celosvetovo nespravodlivý a sú pripravené podporiť tieto potreby.

„Je vzrušujúce vidieť taký silný záujem týchto skvelých mladých žien," hovorí Kerry Dryburgh z oddelenia ľudia a kultúra EVP spoločnosti bp. „S ich zanietením pre zmenu a zručnosťami, ktoré sa naučia, sú budúcimi tvorcami zmien, lídrami a inovátormi – prajeme im na ich ceste len to najlepšie."

Slová štipendistov ďalej podporujú tvrdenie, že virtuálna výmena je silným nástrojom na rozšírenie prístupu k príležitostiam vzdelávania.

„Pochádzam z tradičnej paštúnskej spoločnosti, kde v mojej provincii dievčatá nemajú ani právo chodiť do školy. V každom kúte mojej krajiny je jasne vidieť rodovú nerovnosť. Všetky tieto výzvy mi dávajú silu vytvárať si vlastnú identitu a odlíšiť sa od svojho okolia. Účasť na tomto programe bude mojím prvým krokom k dosiahnutiu môjho cieľa preskúmať svet a stať sa niekým, kto má vplyv na zlepšovanie udržateľných spoločností." - Harira, z Afganistanu

Čo čaká tieto mladé ženy

Cieľom programu AFS Global STEM Accelerators sú študenti, ktorí rozvíjajú projekty a prezentácie sociálneho vplyvu, ktoré ponúkajú potenciálne riešenia výziev v reálnom svete, s dôrazom na udržateľnosť. Účastníci získajú certifikát o globálnej kompetencii v oblasti sociálneho vplyvu, ktorý udeľuje AFS a University of Pennsylvania, spolu s oficiálnym potvrdením ich záverečných projektov od Centra pre stratégiu sociálneho vplyvu na University of Pennsylvania. Vzdelávanie študentov a ich cieľový rozvoj riadi rôznorodý podporný tím dvanástich kvalifikovaných pomocníkov (všetko ženy) z deviatich krajín.

Po ukončení programu budú študenti pozvaní, aby sa pripojili ku komunite absolventov, ktorá ponúka rôzne možnosti mentoringu, stretnutia na rozvoj zručností, panelové diskusie a možnosti ďalšieho rozvoja. Študenti budú tiež pozvaní, aby sa zúčastnili na Mládežníckom zhromaždení AFS, čo je celosvetové stretnutie mladých ľudí, ktorí aktívne riešia ciele Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj.

