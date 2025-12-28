Empowerment durch Lernen: Santinas Geschichte

Ein von Education Cannot Wait finanziertes Programm unterstützt Flüchtlingskinder mit Behinderungen beim Zugang zu integrativer und hochwertiger Bildung in Uganda.

DISTRIKT MADI-OKOLLO, Uganda, 28. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wie bei vielen Kindern in der Rhino Camp-Flüchtlingssiedlung in Uganda ist Santinas Leben eine Geschichte des Überlebens; eine Geschichte der Überwindung von Barrieren – einstellungsbedingten, umweltbedingten und institutionellen Barrieren – und der Suche nach Hoffnung inmitten von Not.

Santina, 13, draws a picture in the Rhino Refugee Settlement in Uganda. © HI

Die dreizehnjährige Santina floh zusammen mit ihrer Mutter, fünf Schwestern und zwei Brüdern vor der Gewalt im Südsudan und suchte Zuflucht in Uganda. Das Leben in der Siedlung ist alles andere als einfach, aber für Santina begann der eigentliche Kampf im Alter von sechs Jahren, als ihre körperliche und kognitive Entwicklung durch eine schwere Erkrankung stark beeinträchtigt wurden. Dies hat Santina unzählige Hindernisse auf dem Weg zum Lernen in den Weg gelegt, nicht zuletzt wegen der schlechten Zugänglichkeit der physischen Umgebung der Siedlung für Menschen wie Santina.

Santinas Mutter erinnert sich an den Vorfall, der das Leben ihrer Tochter veränderte. Alles begann mit hohem Fieber und einer Lähmung der linken Körperhälfte, die ihre Bewegungsfähigkeit beeinträchtigte. „Meine Tochter konnte sich nicht allein außerhalb des Hofes bewegen. Sie konnte nicht einmal bei den täglichen Aufgaben wie Kochen oder Fegen helfen", sagt ihre Mutter.

Trotz dieser Hindernisse hat Santina ihre Entschlossenheit nie aufgegeben. Vor vier Jahren begann sie mit dem Unterricht in einer Grundschule, die zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ist. Heute setzt sie ihren Bildungsweg fort, dank der Unterstützung eines innovativen Programms, das von Humanity & Inclusion (HI) mit Mitteln von Education Cannot Wait (ECW) – dem globalen Fonds für Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen der Vereinten Nationen – durchgeführt wird.

Im Rahmen des ECW-Zuschusses für die erste Nothilfe leistete HI wesentliche Unterstützung, einschließlich Lernmaterial wie Bücher, Kugelschreiber, Buntstifte, Puzzles und Spiele –, um ihre Lernerfahrung zu verbessern und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

„Ich schreibe und lese am liebsten. Ich spiele auch gerne Fußball mit meinen Freundinnen an der Schule", sagt Santina. „Ich bin glücklich, denn meine linke Hand war schwach, aber jetzt kann ich sie benutzen."

Beschäftigungs- und Physiotherapeuten von HI arbeiteten eng mit Santina zusammen und boten ihr maßgeschneiderte Unterstützung zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten im täglichen Leben. Sie lernte, sich selbst anzuziehen und selbstständig die Toilette zu benutzen und verbesserte ihre feinmotorischen Fähigkeiten durch Übungen beim Füllen von Flaschen, indem sie sie mit beiden Händen griff. Santina beschäftigte sich auch mit Aktivitäten wie dem Kritzeln mit Buntstiften in einem Malbuch, was ihr half, ihre oberen Gliedmaßen und die Augen-Hand-Koordination zu stärken.

„Ich kann mich ohne Probleme überall in der Schule bewegen", sagt Santina.

Die Lehrer an Santinas Schule unterstützen sie in ihrer Entwicklung und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Sie sorgen dafür, dass sie in der ersten Reihe sitzt, wo sie die Tafel gut sehen kann, und sie haben ihr Schulhefte und Lernmaterial wie Bleistiftgriffe und eine schräge Tafel zur Verfügung gestellt.

Uganda beherbergt die größte Flüchtlingsbevölkerung in Afrika südlich der Sahara. Dies schafft einen enormen Druck bei der Erbringung grundlegender Dienstleistungen. Uganda ist auch anfällig für klimabedingte Katastrophen wie Überschwemmungen und Erdrutsche.

Trotz der Hindernisse, mit denen sie konfrontiert ist, hat Santina große Träume. „Ich möchte meine Ausbildung bis zum Universitätsniveau fortsetzen, wenn ich kann. Ich möchte Pastorin in meiner Gemeinde werden", sagt die Dreizehnjährige.

Ihr Weg ist ein Zeugnis für die Kraft der Resilienz, der Liebe und der Überzeugung, dass jedes Kind ungeachtet der Hindernisse die Chance verdient, sich zu entwickeln.

Seit 2017 arbeitet ECW mit Partnern zusammen, um den Zugang zu qualitativ hochwertiger und inklusiver Bildung für gefährdete Kinder und Jugendliche aus Flüchtlings- und Aufnahmegemeinden zu verbessern. Zu den ganzheitlichen Maßnahmen gehören psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung, die Gewährleistung eines integrativen Lernumfelds für Kinder mit Behinderungen, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Betreuungspersonal.

