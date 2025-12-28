Renforcer l'autonomie par l'apprentissage : L'histoire de Santina

Un programme financé par Education Cannot Wait, aide les enfants réfugiés handicapés à accéder à une éducation inclusive de qualité en Ouganda.

MADI-OKOLLO DISTRICT, Ouganda, 28 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Comme beaucoup d'enfants du camp de réfugiés Rhino en Ouganda, la vie de Santina est une histoire de survie ; une histoire de dépassement des obstacles, obstacles comportementaux, environnementaux et institutionnels, et de recherche d'espoir au milieu des difficultés.

Santina, 13, draws a picture in the Rhino Refugee Settlement in Uganda. © HI

Santina, 13 ans, a fui avec sa mère, ses cinq sœurs et ses deux frères la violence du Soudan du Sud pour se réfugier en Ouganda. La vie dans le campement est loin d'être facile, mais pour Santina, la véritable bataille a commencé à l'âge de 6 ans, à cause d'un grave problème de santé qui a affecté son développement physique et cognitif. Cette affection a dressé d'innombrables obstacles sur le chemin d'apprentissage de Santina, le manque d'accessibilité de l'environnement physique du campement n'étant pas le moindre pour des personnes comme elle.

La mère de Santina se souvient du moment qui a fait basculer la vie de sa fille. Tout a commencé par une forte fièvre et une paralysie du côté gauche de son corps, affectant sa capacité à se déplacer. « Ma fille ne pouvait pas sortir seule de la cour. Elle ne pouvait même pas participer aux tâches quotidiennes, comme faire la cuisine ou balayer par terre », explique sa mère.

Malgré ces difficultés, la détermination de Santina n'a jamais faibli. Elle a commencé sa scolarité il y a quatre ans dans une école primaire à deux kilomètres de chez elle. Aujourd'hui, elle poursuit sa scolarité grâce au soutien d'un programme innovant mis en œuvre par le réseau Humanity & Inclusion (HI) avec le financement d'Education Cannot Wait (ECW) , le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations Unies.

Grâce à la subvention de la première réponse d'urgence d'Education Cannot Wait, HI a fourni un soutien essentiel, notamment du matériel d'apprentissage ( livres, stylos, crayons, puzzles et jeux), tous conçus pour améliorer son expérience d'apprentissage et augmenter sa confiance en elle.

« J'aime surtout lire et écrire. J'aime aussi jouer au football avec mes amies, et mes amies à l'école sont toutes des filles », explique Santina. «Je suis contente parce que ma main gauche était faible, mais maintenant je peux m'en servir.

L'ergothérapeute et le physiothérapeute de HI ont collaboré étroitement avec Santina, lui apportant un soutien sur mesure pour améliorer ses aptitudes à la vie quotidienne. Elle a appris à s'habiller et à alller aux toilettes de manière autonome. Elle a amélioré sa motricité fine en remplissant des bouteilles avec ses deux mains. Santina a également participé à des activités comme le gribouillage avec des crayons dans un carnet de dessin, ce qui l'a aidée à renforcer ses membres supérieurs et sa coordination œil-main.

«Je peux aller partout dans l'école sans problème », dit Santina.

Les enseignants de l'école de Santina la soutiennent dans son développement et sont attentifs à ses besoins. Ils veillent à ce qu'elle soit assise au premier rang, où elle peut voir facilement le tableau noir, et ils lui ont fourni des cahiers d'exercices , et du matériel d'apprentissage, comme des porte-crayons et un tableau incliné.

L'Ouganda accueille la plus grande population de réfugiés de l'Afrique subsaharienne. Cette situation a exercé une pression sur la fourniture des services de base. L'Ouganda est également frappé par des catastrophes d'origine climatique comme des inondations et des glissements de terrain.

Malgré les obstacles auxquels elle est confrontée, Santina a de grands rêves. «Je veux poursuivre mes études jusqu'à l'université si je le peux. Je veux être pasteur dans ma communauté », déclare la jeune fille de treize ans.

Son parcours témoigne du pouvoir de la résilience, de l'amour et de la force d'esprit que chaque enfant mérite d'avoir pour pouvoir s'épanouir, quels que soient les obstacles.

Depuis 2017, Education Cannot Wait a collaboré avec des partenaires pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et inclusive pour les enfants et les adolescents vulnérables de réfugiés et des communautés d'accueil. Les interventions holistiques comprennent la santé mentale et le soutien psychosocial, la garantie d'environnements d'apprentissage inclusifs pour les enfants handicapés, la promotion de l'égalité des sexes et le soutien aux étudiants, aux enseignants et aux soignants.

