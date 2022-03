Empresa de revenda de roupas da Estônia e defensora da moda circular UPTY fecha rodada de investimento pré-seed

TALLINN, Estônia, 7 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A UPTY é a primeira empresa na Estônia em que os usuários podem recuperar o valor das roupas que não utilizam mais. A empresa foi criada em 2020 com o objetivo principal de reduzir o consumo e o impacto da fast fashion (moda rápida, em tradução livre) sobre o meio ambiente. A UPTY acaba de concluir sua rodada de financiamento pré-seed, com arrecadação de € 650 mil e iniciou uma nova rodada de investimento com uma meta de € 3 milhões para ajudar a empresa a expandir internacionalmente e apresentar a grande oferta da UPTY para o resto do mundo.

A UPTY é um marketplace com sede na Estônia que oferece itens de guarda-roupa muito apreciados, como roupas, bolsas e sapatos. Desde seu lançamento, a plataforma cresceu e se desenvolveu com a sustentabilidade em sua essência.

Missão da UPTY

A missão do cofundador Valentin Savchenko com a UPTY não é apenas ajudar a tentar salvar o planeta, mas ajudar a economizar outro recurso insubstituível: o tempo. Valentin disse: "O tempo das pessoas, que olham para um armário cheio e desejam organizá-lo para o bem do planeta e para aproveitar melhor o tempo. Vamos oferecer-lhes esta oportunidade. Fazer isso juntos é ainda melhor!" A UPTY foi projetada para que seus vendedores tenham o máximo de tempo livre possível.

Em três passos básicos, os usuários podem realizar vendas na UPTY:

1. Encomendar uma bolsa "Clean Out Bag" gratuita da UPTY

2. Colocar na bolsa as roupas que não utilizam mais

3. Retornar a bolsa para UPTY por meio de uma parcel machine (armário para envio de encomendas)

Assim que a bolsa é recebida na empresa, as roupas passam por um controle de qualidade. Todos os itens aceitos são avaliados, precificados, fotografados, listados e enviados. Com a confirmação da venda, o vendedor receberá uma porcentagem do preço de listagem.

Combatendo a fast fashion

Atualmente, o setor têxtil é o segundo maior poluidor do mundo, ficando atrás apenas do setor de petróleo. A UPTY tem como objetivo fazer uma contribuição significativa para amenizar a situação, utilizando os três Rs como guia: reduzir, reutilizar e reciclar.

Sobre a UPTY

A empresa de revenda de roupas da Estônia foi criada em 2020 com o objetivo principal de reduzir o consumo e o impacto da fast fashion sobre o meio ambiente. No futuro, a UPTY planeja expandir para além da moda e "circular" o máximo de produtos em todo o mundo.



Atualmente, a UPTY opera na Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia. Este ano, a UPTY começou a entrar no mercado alemão e tem planos de expansão para 2022-2023 na França, Itália, Espanha, Polônia, República Tcheca, Holanda, Suécia e Noruega.

