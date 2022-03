UPTY, revendeur de vêtements estonien et défenseur de la mode circulaire, conclut un cycle d'investissement de pré-amorçage

TALLINN, Estonie, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- UPTY est la première entreprise en Estonie où les utilisateurs peuvent redonner de la valeur aux vêtements qu'ils n'utilisent plus. L'entreprise a été créée en 2020 avec pour objectif principal de réduire la consommation et l'impact de la mode rapide sur l'environnement. UPTY vient de terminer son tour de financement de pré-amorçage et a levé € 650 000 et a commencé un nouveau tour d'investissement avec un objectif de €3M pour aider l'entreprise à se développer à l'international et apporter la grande offre d'UPTY au reste du monde.

UPTY est une place de marché basée en Estonie qui propose des articles de garde-robe usagés tels que des vêtements, des sacs et des chaussures. Depuis son lancement, la plateforme a grandi et s'est développée en plaçant la durabilité au cœur de ses préoccupations.

La mission d'UPTY

La mission du cofondateur Valentin Savchenko avec UPTY n'est pas seulement d'essayer de sauver la planète, mais aussi d'aider à sauver une autre ressource irremplaçable : le temps. Valentin Savchenko déclare : « C'est le temps d'une personne qui regarde dans une armoire pleine et qui veut la ranger en toute sécurité pour la planète et pour sa propre vie. Donnons-leur cette opportunité. Ensemble, nous ferons mieux ! » UPTY est conçue pour que ses vendeurs aient le plus de temps libre possible.

En 3 étapes simples, les utilisateurs peuvent vendre sur UPTY :

1. Commandez un sac de nettoyage UPTY gratuit

2. Placez tous les vêtements inutiles dans le sac

3. Renvoyez le sac à UPTY via un transporteur de colis

Une fois le sac reçu, les vêtements sont soumis à un contrôle de qualité. Tous les articles acceptés sont mesurés, évalués, photographiés, répertoriés et expédiés. Une fois vendus, le vendeur reçoit un pourcentage du prix de vente.

Combattre la mode rapide

L'industrie textile est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste derrière l'industrie pétrolière. UPTY entend contribuer de manière significative à atténuer ce phénomène, en s'appuyant sur les trois R : Réduire, Réutiliser et Recycler.

À propos d'UPTY

L'entreprise estonienne de revente de vêtements a été créée en 2020 avec pour objectif principal de réduire la consommation et l'impact de la fast fashion sur l'environnement. UPTY prévoit de s'étendre hors de la mode dans le futur et de faire « circuler » autant de choses que possible dans le monde entier.

UPTY opère actuellement en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Finlande. Cette année, UPTY a commencé à pénétrer le marché allemand et prévoit de s'étendre en 2022-2023 en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Suède et en Norvège.

http://upty.ee

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1760079/UPTY_Logo.jpg

SOURCE UPTY