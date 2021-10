Empresa de trading on-line Incepcial expande atividades na América Latina

MINSK, Bielorrússia, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que a economia global continua seu caminho constante para a recuperação da crise da COVID-19, mercados em todo o mundo testemunharam uma atividade financeira aprimorada no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, a empresa de forex on-line de renome mundial Inceptial anunciou que está expandindo seu alcance e se concentrando na América Latina. Entre outras ações adotadas pela empresa está a facilitação de todos os seus serviços e infraestrutura para a língua espanhola e portuguesa, bem como a adaptação de seus colaboradores de suporte ao horário de atividade financeira da América Latina.

"Estamos muito entusiasmados com esse passo que estamos dando", comentou o porta-voz da Inceptial. "Estamos trabalhando para atender às necessidades de nossos traders latino-americanos há vários meses, sem medir esforços para oferecer nada além dos melhores serviços aos nossos valiosos clientes. Após uma pesquisa cuidadosa, estamos totalmente cientes das necessidades, personalizações, aspirações e limitações do mercado latino-americano. Esperamos compartilhar nosso sucesso com nossos novos parceiros de língua espanhola e portuguesa nesta jornada."

Uma marca global com um toque local

Em toda a América do Norte e do Sul, os mercados nacionais estão atraindo o interesse dos traders de todo o mundo. Pelo fato da região ter sido mais afetada pela pandemia mais do que outras partes do mundo, o processo de recuperação da América Latina apresentou aos traders oportunidades interessantes, e a primeira a apreciá-las é a comunidade de trading local.

"Na Inceptial, estabelecemos esta missão com um objetivo claro: colocar nossos usuários latino-americanos no centro de nossa estratégia como empresa", acrescentou o porta-voz. "Isso faz parte de nossa visão, desde o dia de nosso estabelecimento, de que nosso crescimento como empresa deve se originar do sucesso e da capacidade de nossos clientes de prosperar como traders qualificados."

Sobre a Inceptial

Fundada em 2020 e já considerada um player importante no setor de trading on-line, a Inceptial oferece seus serviços em todo o mundo, onde as regulamentações locais permitem as negociações on-line. A marca opera seu próprio WebTrader proprietário, juntamente com o acesso concedido à popular plataforma e aplicativos MetaTrader 4. Todos os usuários se beneficiam do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de vários meios de comunicação populares, como telefone, e-mail e várias plataformas de rede social. Os benefícios adicionais são concedidos aos titulares das contas, com quatro tipos de conta customizados oferecidos aos traders, sob medida para diferentes orçamentos e estratégias de negociação. Mais informações sobre esses e outros assuntos podem ser encontradas em www.inceptial.com.

FONTE Inceptial

SOURCE Inceptial