Empresas Brasileiras Enxergam a Automação como a Chave para o Desenvolvimento de Sistemas de Próxima Geração

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- As empresas no Brasil estão buscando desenvolvedores de aplicativos que usam aprendizado de máquina e outras ferramentas de automação para identificar e prever problemas no desenvolvimento de aplicativos, de acordo com um novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma das principais empresas globais de pesquisa e tecnologia e de consultoria.

O Relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services 2019 para o Brasil cita que as empresas procuram fornecedores que usam automação para eliminar as causas-raiz de seus aplicativos mais problemáticos por meio de correções de falhas (bug fix), configuração e integração com ferramentas de gerenciamento de operações para alocação dinâmica de recursos.

"Com a automação levando a uma redução no número de incidentes, os fornecedores podem se comprometer a fazer melhorias contínuas na qualidade e reduzir custos, liberando recursos para novos desenvolvimentos", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research.

O relatório também vê o desenvolvimento ágil de aplicativos atingindo um estágio de maturidade de mercado no Brasil. Os prestadores de serviços não podem mais se diferenciar por sua experiência em ágil, mas, em vez disso, precisam fornecer agilidade em escala. Atingir essa grande escala é um desafio para muitos fornecedores de ADM.

Muitas empresas no Brasil estão se concentrando em métodos de desenvolvimento ágil para novos projetos e modernização de sistemas legados, diz o relatório. À medida que o mercado de nuvem pública ganha força, as empresas desejam se beneficiar do desenvolvimento sem servidor e com pouco código ou sem código (low-code e no-code), junto com bibliotecas de código e microsserviços, com essas práticas mais recentes pressionando a transformação dos sistemas legados.

Enquanto isso, atrair e reter talentos treinados em agilidade é uma preocupação crescente no Brasil, diz o relatório. Fornecedores e empresas devem manter uma cultura saudável, motivacional e amigável da empresa para reter talentos.

Além disso, o relatório vê um forte avanço na automação de testes no Brasil para permitir a integração contínua e o DevOps. Muitos fornecedores de ADM estão fornecendo testes de segurança, garantia de qualidade de código e arquiteturas de contêineres como parte de seus serviços de teste contínuo.

O teste de sistemas de inteligência artificial é um interesse emergente no Brasil. Os fornecedores estão trabalhando em maneiras de verificar se um sistema com IA está respondendo conforme o esperado. No entanto, é necessária experiência humana para criar os métodos de teste.

O relatório também vê crescimento no mercado de serviços DevOps, mesmo com definições "difusas" dos limites da metodologia DevOps. O crescimento desse mercado vem de uma demanda crescente por agilidade de negócios, com empresas no Brasil observando que a prática permite uma implementação mais rápida do código em produção. O número de ferramentas DevOps disponíveis está aumentando, com ferramentas proprietárias e caras sendo substituídas por código aberto.

O relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services 2019 para o Brasil avalia as capacidades de 31 provedores em quatro quadrantes: Next-Gen ADM, Agile Development, Continuous Testing e DevOps Consulting.

O relatório identifica Accenture, Capgemini, Cognizant, everis, IBM e Wipro como líderes em três quadrantes. CI&T, DXC Technology, Inmetrics, Stefanini, TCS e Tech Mahindra são líderes em um quadrante.

Uma versão personalizada do relatório em Português está disponível pela Prime Control, que foi nomeada "contender" no mercado brasileiro de serviços de teste contínuo.

O relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services 2019 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG Insights™ ou para compra imediata nesta webpage.

Sobre ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes da ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedores do gênero a combinar pesquisas empíricas, baseadas em dados e análises de mercado, com a experiência prática e observações da equipe global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados e análises detalhadas de mercado para orientar a seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que atendem os mercados Global, Europa, América Latina e região Nórdica da Europa, além dos países EUA, Alemanha, Reino Unido e Brasil, com novos mercados a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider LensTM, visite esta webpage.

A série complementa os relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores na perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III), é uma empresa líder de pesquisa de tecnologia e consultoria global. Sendo uma parceira de negócios confiável de mais de 700 clientes, incluindo 70 das 100 principais empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançarem excelência operacional e crescimento mais rápido. A firma é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, análise dados e nuvem, consultoria de terceirização, serviços gerenciados de governança e de riscos, serviços de operação de redes, estratégia e projeto de operações, gestão de mudanças, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologias. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para a era digital e opera em mais de 20 países - uma equipe global reconhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profunda especialização setorial e em tecnologia e capacidade analíticas e de pesquisa de classe mundial baseada na mais abrangente base de dados do mercado. Para mais informações visite www.isg-one.com.

