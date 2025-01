EMSRUN Medical célèbre 15 ans d'excellence en matière de solutions de sauvetage

WUXI, Chine, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- EMSRUN Medical, leader dans le domaine des solutions médicales d'urgence tactiques, pré-hospitalières et civiles, fête cette année son 15e anniversaire. Depuis sa création en 2010, l'entreprise s'est forgée une excellente réputation en fournissant des solutions essentielles aux combattants, aux premiers intervenants et aux prestataires de soins préhospitaliers. À l'aube de cette année charnière, EMSRUN continue de renforcer son engagement en faveur de l'innovation, de la fiabilité et d'un service centré sur le client.

EMSRUN Factory Exterior The laboratory for rigorous testing and research

Au cours de ses 15 années d'existence, EMSRUN Medical a toujours été reconnue pour ses processus de production et de livraison systématiques, son équipe professionnelle et ses services sur mesure. Le succès de l'entreprise à répondre aux besoins des clients avec des solutions efficaces et personnalisées a fait d'elle un leader de confiance dans l'industrie.

Recherche innovante et fourniture efficace

L'approche intégrée d'EMSRUN en matière de recherche, de développement et de fabrication associe l'innovation de pointe à l'excellence opérationnelle. L'équipe de recherche et développement de l'entreprise se consacre au développement continu de nouveaux produits précisément adaptés à l'évolution des demandes du marché. Grâce à des systèmes avancés de gestion des stocks, de la logistique et du transport, EMSRUN garantit des livraisons précises et ponctuelles à ses clients dans le monde entier. Cinq de ses produits phares - joints de poitrine, bandages, aiguilles de décompression, voies respiratoires nasopharyngées et gaze comprimée - ont reçu la certification MDR, ce qui fait d'EMSRUN le premier fournisseur chinois à obtenir cette reconnaissance.

Une équipe d'experts garantit la qualité du service

Les réalisations de l'entreprise reposent sur une équipe hautement qualifiée, composée de développeurs techniques, de spécialistes de la production, de contrôleurs de la qualité et de professionnels de l'assistance à la clientèle. Avec 116 employés répartis sur 1 000 mètres carrés de bureaux et 8 000 mètres carrés de laboratoires et d'ateliers, EMSRUN a développé un système opérationnel complet englobant la production, l'entreposage, la recherche et le développement et l'assurance qualité. L'entreprise est conforme aux normes internationales telles que CE, FDA, CFDA, ISO13485 et ISO14001, ce qui lui permet de livrer plus de 1 000 produits dans plus de 100 pays. L'équipe d'EMSRUN spécialisée dans les documents d'appel d'offres contribue de manière significative au succès du client dans les appels d'offres gouvernementaux en l'aidant à préparer les documents d'appel d'offres.

Des services sur mesure pour répondre aux besoins personnalisés des clients

Grâce à une collaboration stratégique et à des recherches approfondies, EMSRUN fournit des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients. L'entreprise fait preuve d'une flexibilité exceptionnelle en adaptant la conception des produits et en affinant les processus de production afin de garantir un alignement précis sur les besoins uniques des clients.

Un exemple notable de la capacité d'adaptation d'EMSRUN est apparu en 2021, lorsque la Lituanie a mis en œuvre de nouvelles politiques médicales exigeant la mise à jour des trousses d'urgence. EMSRUN a rapidement relevé ce défi, devenant le fournisseur privilégié pour cette initiative cruciale. Les exigences du client comprenaient des kits conformes aux nouvelles normes, un emballage personnalisé portant le logo du client, un chargement optimisé des boîtes pour un transport et un stockage efficaces, ainsi qu'un respect strict des délais de livraison. EMSRUN a reconfiguré avec succès le contenu des kits pour répondre aux exigences de la politique, a repensé l'emballage pour une logistique rentable et a assuré une production et une livraison dans les délais, permettant au client de répondre efficacement aux demandes du marché. Malgré les pressions exercées sur les prix par la concurrence, EMSRUN a optimisé ses processus de production et ajusté ses prix afin de maintenir l'avantage concurrentiel du client. Cette collaboration fructueuse a permis au client de gagner rapidement des parts de marché tout en renforçant la réputation de qualité et de réactivité d'EMSRUN.

Alors qu'EMSRUN célèbre cette étape importante, l'entreprise maintient son engagement à faire progresser la production systématique, les processus de livraison innovants et les services personnalisés. Grâce à un partenariat continu avec ses clients et ses collaborateurs, EMSRUN s'efforce d'apporter des contributions de plus en plus significatives au domaine de la médecine d'urgence, tout en créant une valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.

