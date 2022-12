En 2022, TripleLift a accéléré ses ambitions omnicanales et son expansion mondiale

Avec sa stratégie « Media + Data »,

TripleLift répond à une demande accrue en matière de données first-party et de solutions CTV.

PARIS, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, Supply-Side Platform omnicanale (SSP), a mené pendant ces douze derniers mois une course stratégique pour nourrir sa croissance. De nombreux événements sont venus enrichir les capacités omnicanales de sa plateforme, optimiser ses solutions de données first-party, accélérer son expansion internationale et accroître son offre CTV. Le premier événement fut l'acquisition de 1plusX, plateforme de gestion et d'activation de données first-party. Le dernier en date est la nomination de Dave Clark au poste de CEO de TripleLift, ce qui vient ancrer la société dans une démarche d'innovation continue pour accompagner les éditeurs, les annonceurs et les marques.

Cette année, TripleLift a promu Sonja Kristiansen et Kama Ostoya. Sonja Kristiansen occupe désormais le poste nouvellement créé de Chief Business Officer, pour prendre en charge les initiatives stratégiques, les partenariats et le développement de l'entreprise. Kama Ostoya, quant à elle, est nommée General Counsel pour diriger la stratégie de l'entreprise dans un contexte où le sujet de la confidentialité des données est en constante évolution.

La feuille de route 2022 a permis aux éditeurs et aux annonceurs de réaliser des progrès significatifs. Ainsi, via TripleLift, 91 % des éditeurs ont commercialisé un inventaire composé de plusieurs formats publicitaires et plus de 70 % des éditeurs ont proposé de la vidéo cette année.

Leader de la publicité native

Voilà 10 ans que TripleLift est leader de la publicité native à travers la création de nouvelles technologies, de nouveaux produits et l'implémentation de places de marché pour permettre aux éditeurs du monde entier de monétiser leurs inventaires.

En 2022, TripleLift a annoncé un partenariat stratégique avec la plateforme de streaming vidéo Dailymotion. Cet accord lui permet d'augmenter sa portée internationale à travers l'ensemble de l'inventaire de Dailymotion. De son côté, Dailymotion bénéficie d'une intégration oRTB (Open Real-Time Bidding) sur-mesure pour monétiser son inventaire in-stream mais aussi les formats natifs personnalisés et innovants de TripleLift. Selon Nielsen, ces formats natifs ont un effet de levier sur la marque trois fois supérieur à la moyenne du secteur. Au cours des deux premiers mois du partenariat, Dailymotion a vu ses requêtes publicitaires dépasser les 41 milliards.

Par ailleurs, Prisma Media a renouvelé son partenariat avec TripleLift en France et l'a étendu au Groupe Cerise, société du Groupe Prisma Media. L'éditeur a vu la part de ses revenus natifs programmatiques dépasser les 40 % en 2022 au sein de la plateforme Triplelift, soit une hausse de 8.2% vs 2021. De plus, Prisma Media a augmenté considérablement son inventaire natif puisque près d'un milliard d'impressions incrémentales sont générées chaque année sur ces formats uniques via TripleLift.

Une innovation continue dans le domaine de la télévision connectée

Dans le secteur du streaming, la télévision reposant sur un modèle publicitaire (Free-Ad-Supported Television ou FAST) est la catégorie qui connaît la plus forte croissance cette année. En parallèle, les éditeurs recherchent de nouvelles sources de revenus tout en réduisant le volume de publicités diffusées. C'est pourquoi, TripleLift a accéléré dans ce domaine et a développé de nouveaux produits et partenariats clés.

TripleLift s'est associée à Zype pour offrir à leurs clients communs une publicité In-Show, c'est-à-dire directement intégrée dans les flux de diffusion des plateformes de télévision connectée (CTV). Les éditeurs de contenu réduisent ainsi le nombre de coupures publicitaires sans diminuer leurs revenus par flux, tout en garantissant aux annonceurs un environnement sûr et un contexte pertinent.

La technologie In-Show de TripleLift équipe désormais les chaînes de télévision linéaires programmées par Vevo. A grande échelle, ces chaînes offrent la même précision de ciblage que la vidéo digitale, tout en complétant l'offre unique de Vevo sur les téléviseurs connectés (CTV).

TripleLift a choisi iSpot.tv en tant que partenaire privilégié en matière de mesure de la CTV. Cette solution permet de piloter les campagnes CTV pour une diffusion au bon moment, avec un ciblage des audiences selon des critères socio-démo ou des paramètres plus avancés.

Des solutions "Media+Data"

Avec 1plusX, plateforme de gestion et d'activation des données first-party, TripleLift a ouvert une nouvelle voie : les éditeurs peuvent mieux monétiser leurs contenus et les annonceurs mieux atteindre leurs audiences-cibles. La combinaison de la SSP de TripleLift avec la DMP de 1plusX libère tout le potentiel de l'inventaire d'un éditeur, notamment en dévoilant des insights plus approfondis sur les audiences, tout en se conformant à une réglementation liée à la confidentialité des données de plus en plus prégnante.

Parmi les partenaires de TripleLift utilisant la technologie 1plusX se trouvent GEDI, l'un des plus grands groupes média en Europe avec plus de 5,5 millions d'utilisateurs par jour, et Lagardère Publicité News, dont l'audience mensuelle est de 26 millions de personnes.

Pour se renforcer en matière de protection de la vie privée, TripleLift a nommé James Evans au poste de Chief Privacy Officer et de VP Legal. Il dirige une équipe d'avocats qui accompagnent l'entreprise dans ses initiatives commerciales, ses lancements de produits ainsi que sur les questions de protection de la vie privée.

Expansion européenne

TripleLift a étendu ses activités dans la région DACH et a nommé Sylwia Iwanejko-Sajewska au poste de Country Manager. TripleLift a également accéléré sa croissance en Europe, à travers la nomination de Mallory Illido-Bertome au poste de vice-président de la demande pour l'Europe du Sud et de Rob Ishag au poste de vice-président de la demande pour l'Europe du Nord. Ces nouveaux marchés viennent allonger la liste des régions où TripleLift est présente, en plus des États-Unis, de l'EMEA et de l'APAC.

Reconnaissance de l'industrie

L'industrie a, cette année encore, reconnu le leadership de TripleLift dans le domaine du Native programmatique et a eu un retour positif sur sa feuille de route stratégique. De nombreux experts de TripleLift ont également été salués pour leur travail, pour leur accompagnement des partenaires et des clients de l'entreprise, ou encore pour ce qu'ils ont apporté au secteur de l'AdTech.

Distinctions liées aux collaborateurs et à la culture de l'entreprise :

Business Insider Rising Stars of Ad Tech



AdMonsters Top Women in Media



Campaign Tech Awards One to Watch



Crain's Best Place to Work in New York City

Distinctions Business et Produits :

et Produits : Top Programmatic Power Players d'AdExchanger



Campaign Magazine Tech Awards « One to Watch » et « Tech For Good »



AdExchanger Most Innovative TV Advertising Technology



Inc. Power Partner Awards



Inc. 5000 Fastest Growing Private Companies in America (6 è année consécutive)

année consécutive)

Crain's Fastest Growing Companies in New York (6 è année consécutive)

(6 année consécutive)

Finaliste des Digiday Technology Awards pour la meilleure plateforme de publicité native

A PROPOS DE TRIPLELIFT

TripleLift est une société de technologie publicitaire qui réinvente le placement publicitaire en se positionnant au croisement de la création, du média et de la data. Sa place de marché sert les plus grandes marques mondiales, qu'il s'agisse d'éditeurs, de sociétés de streaming ou de demand-side platforms. Elle exécute plus d'un milliard de transactions publicitaires chaque mois. TripleLift est choisie par ses clients pour son offre complète, de la vidéo native à la vidéo online en passant par la TV connectée, mais aussi pour ses innovations tournées vers l'optimisation des performances de ses partenaires. Intégrée au portefeuille de Vista Equity Partners, TripleLift figure parmi les listes « Inc. 5000 » et « Deloitte Technology Fast 500 » depuis 5 ans. Elle a également été inscrite 3 années consécutives au classement des entreprises Ad Tech les plus dynamiques établi par Business Insider et a été désignée AdTech TV la plus innovante en 2021 par Adexchanger. Découvrez comment TripleLift dessine l'avenir de la publicité sur www.triplelift.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

SOURCE TripleLift