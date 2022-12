TripleLift versnelt omnichannel-ambities en wereldwijde expansie in 2022

'Media + Data'-strategie positioneert het bedrijf om te voldoen aan de vraag naar data uit eerste hand (first-party data) en CTV-oplossingen

NEW YORK, 20 december 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, het advertentietechnologiebedrijf dat het plaatsen van advertenties opnieuw uitvindt, sluit een twaalf maanden durende strategische run voor groei af. Meerdere acties hebben omnichannel-mogelijkheden verrijkt, first-party data-oplossingen verbeterd, wereldwijde expansie gestimuleerd en CTV-mogelijkheden versterkt. De eerste actie was de overname door TripleLift van 1plusX, een wereldwijd first-party data-activeringsplatform voor uitgevers en adverteerders. TripleLift sloot het jaar af met de toevoeging van Dave Clark als CEO, waarmee het bedrijf zich positioneerde voor voortdurende innovatie om nog betere resultaten voor uitgevers, adverteerders en merken te behalen.

Bovendien promoveerde TripleLift Sonja Kristiansen en Kama Ostoya tot het niveau van onderdirecteur (CxO). Kristiansen vervult een nieuw gecreëerde rol als Chief Business Officer en leidt strategische initiatieven, partnerschappen en bedrijfsontwikkeling, en Ostoya als algemeen adviseur, die de strategie leidt voor het zich steeds verder ontwikkelende privacylandschap.

De roadmap van het afgelopen jaar heeft voor uitgevers en adverteerders aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor 91% van de uitgevers transacties op meerdere formaten uitvoert en meer dan 70% van de uitgevers video-inventaris aanbiedt via TripleLift.

De leider op het gebied van native advertising

TripleLift is al tien jaar de leider op het gebied van native advertising in het creëren van nieuwe technologieën, producten en het bouwen van intermediaire marktplaatsen die uitgevers over de hele wereld inkomsten opleveren.

Dit jaar heeft TripleLift zijn wereldwijde schaal en bereik vergroot met de volledige inventaris van Dailymotion, inclusief Billboard en Marie-Claire, en op maat gemaakte Open Real Time Bidding (oRTB)-integratie toegevoegd voor Dailymotion om inkomsten te genereren met InStream-voorraad en aangepaste native advertentieblokken voor de van oorsprong op video gerichte uitgever. De op maat gemaakte native formaten zorgen volgens Nielsen voor een merkimpact die 3x hoger is dan het branchegemiddelde, en in de eerste twee maanden van de samenwerking zag Dailymotion meer dan 41 miljard advertentieverzoeken.

Daarnaast breidde Prisma Media zijn samenwerking met TripleLift in Frankrijk uit naar zijn entiteit, Groupe Cerise, nadat in 2022 het native programmatic inkomstenaandeel meer dan 40% bedroeg met het TripleLift-platform, een stijging van 8,2% ten opzichte van 2021. Prisma Media schrijft de native formaten van TripleLift ook toe aan een stapsgewijze impressiegroei van bijna een miljard.

Voortdurende innovatie op het gebied van connected tv

Nu Free-Ad-Supported Television (FAST) het snelst groeiende niveau van streaming-tv wordt en uitgevers op zoek zijn naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren waarbij ze het aantal advertenties laag houden, versnelde TripleLift belangrijke producten en partnerschappen.

TripleLift werkte samen met Zype om gezamenlijke klanten In-Show-advertenties te bieden binnen playout-streams op connected tv-platformen (CTV). Eigenaren van content verminderen het aantal advertentie-onderbrekingen zonder dat de inkomsten per stream dalen, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een merkveilige omgeving voor adverteerders naast contextueel relevante content.

De In-Show-technologie van TripleLift maakt nu Vevo's lineair geprogrammeerde tv-kanalen mogelijk. Wanneer ze op grote schaal worden uitgevoerd, worden ze op precies dezelfde doelgroep gericht die Vevo biedt voor zijn digitale video-aankopen, terwijl ze een aanvulling vormen op Vevo's unieke programmering op connected tv's (CTV).

Door metingen aan de vergelijking toe te voegen, selecteerde TripleLift iSpot.tv als voorkeurspartner voor CTV-metingen om campagnes te optimaliseren voor het juiste moment, gericht op leeftijd, geslacht en specifieke doelgroepen.

'Media+Data'-oplossingen voor de industrie

TripleLift baande voor uitgevers een nieuwe weg om met hun content geld te verdienen en voor adverteerders om hun doelgroep te bereiken met first-party data met 1plusX, een wereldwijd first-party data-activeringsplatform voor uitgevers en adverteerders. De combinatie van TripleLift's SSP met 1plusX's DMP ontgrendelt het volledige potentieel van de advertentieruimte van een uitgever, inclusief diepere inzichten in de doelgroep naarmate het naleven van privacyrechten steeds gangbaarder wordt.

Nieuwe TripleLift-partners die de 1plusX-technologie gebruiken, zijn GEDI, een van de belangrijkste uitgeverijen in Europa met multimedia-content voor meer dan 5,5 miljoen dagelijkse gebruikers, en Lagardère Publicité News die maandelijks een publiek van 26 miljoen heeft via radio, pers en digitaal.

Om zijn bedrijfsvoering omtrent privacy kracht bij te zetten, voegde TripleLift James Evans toe als Chief Privacy Officer en vice-president van de afdeling Legal om een team van advocaten te leiden dat wereldwijd de gefaseerde marktintroductie van producten en commerciële initiatieven en privacykwesties van het bedrijf ondersteunt.

Europese uitbreiding

TripleLift breidde ook uit naar de DACH-regio, met de aanstelling van Sylwia Iwanejko-Sajewska als country manager, en verhoogde de groei in Noord- en Zuid-Europa, met de aanstelling van Mallory Illido-Bertome als Regional Vice President-Demand, Zuid-Europa en Rob Ishag als Regional Vice President-Demand, Noord-Europa. Met deze zet worden nieuwe markten toegevoegd aan een lange lijst van regio's buiten de VS, van EMEA tot APAC.

Erkenning in de branche

De branche erkende TripleLift opnieuw voor zijn leiderschap in Native programmatic en reageerde positief op de strategische roadmap van TripleLift. De experts van TripleLift werden bovendien erkend voor hun bijdragen aan het bedrijf, zijn partners en klanten, en voor de groei binnen de branche:

Erkennen van mensen en cultuur:

Business Insider Opkomende sterren van advertentietechnologie



AdMonsters Topvrouwen in de media



Campaign Tech Awards Een om in de gaten te houden



Crains beste werkplek in New York City

Bedrijfs- en productonderscheidingen:

AdExchnger Top Programmatic Power Players



Campaign Magazine Tech Awards' One to Watch en Tech For Good



AdExchanger Meest innovatieve technologie voor tv-reclame



Inc. Power Partner Awards



Inc. 5000 snelst groeiende particuliere bedrijven in Amerika (6e jaar op rij)



Crain's snelst groeiende bedrijven in New York (6e jaar op rij)



Digiday Technology Awards Best Native Advertising Platform-finalist

Over TripleLift

TripleLift is het advertentietechnologiebedrijf dat het plaatsen van advertenties opnieuw uitvindt op het snijvlak van advertentiecontent, media en data. Ons bedrijf bedient 's werelds toonaangevende merken, uitgevers, streamingbedrijven en platforms aan de vraagzijde en voert maandelijks meer dan 1 biljoen advertentietransacties uit. Klanten kiezen voor ons vanwege ons adresseerbare aanbod van native tot online video tot connected televisie, innovaties die merken in realtime in content invoegen, en ondersteunende experts die zich toeleggen op het maximaliseren van de prestaties van partners. En met de overname van 1plusX kunnen klanten de volledige waarde van hun marketinggegevens op een privacyveilige manier ontsluiten met het eigen gegevensbeheerplatform. TripleLift maakt deel uit van de Vista Equity Partners-portfolio en staat inmiddels vijf jaar op rij op zowel de Inc. 5000 als de Deloitte Technology Fast 500, staat drie jaar op rij op de lijst van Business Insider's Hottest Ad Tech Companies en werd in 2021 door AdExchanger bekroond met de Most Innovative TV Advertising Technologie. Lees meer over hoe TripleLift de toekomst van adverteren vormgeeft op triplelift.com.

