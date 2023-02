En avant et vers le Hub - MYEO et EdHeroes collaborent pour ouvrir un nouveau centre d'éducation en Asie du Sud-Est

TRIESEN, Liechtenstein, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- EdHeroes est une initiative éducative mondiale visant à soutenir et à inspirer les leaders de l'éducation dans le monde entier. En connectant les familles, les organisations, les enseignants et plus encore, EdHeroes vise à catalyser des projets et à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour tous. Cette mission a trouvé une synergie avec la philosophie de MYEO en matière d'éducation des jeunes, puisque les deux initiatives se passionnent pour l'éducation des enfants et des jeunes défavorisés du monde entier. Cette passion partagée a permis l'ouverture réussie du nouveau Hub au Myanmar.

MYEO becomes an EdHeroes Hub in Myanmar

Pour renforcer le projet, le forum "Future Ready!" s'est tenu en février. Il a permis de présenter de nouvelles stratégies d'apprentissage innovantes aux enseignants et aux élèves locaux, avec les discours de Suchetha Bhat, PDG de Dream a Dream et Monirath Siv, PDG de Teach For Cambodia (TFC).

"Ce fut un honneur de représenter Dream a Dream en tant que PDG et EdHeroes en tant que membre du conseil consultatif lors de cet événement. C'était une grande plateforme qui a mis en évidence les engagements de MYEO à construire des solutions équitables au niveau local tout en apprenant et en écoutant divers experts à travers le monde", a déclaré Suchetha Bhat.

Htet Thiri Shwe, PDG de MYEO: "L'éducation au Myanmar est dans une situation critique avec des milliers de jeunes qui sont hors des écoles et des universités. Ce n'est qu'en nous connectant à la communauté mondiale des EdHeroes et en apprenant les uns des autres que nous pourrons surmonter ces adversités et ces défis."

Parmi les professionnels et les personnalités qui ont partagé leur expérience et leur expertise, citons Varsha Pillai (Dream a Dream), Farhannisa Nasution (EdHeroes Indonesia), Thurein Aung (Doh Eain), Achmad Adhitya (Solo Technopark), Pin Kasemsiri (Generation Thailand), Sachal Aneja (Plan International).

Les sujets abordés sont les suivants: un bref aperçu des défis auxquels l'éducation est confrontée; ce qu'une personne lambda peut faire pour garantir une éducation durable et équitable; comment combler le déficit de compétences grâce à nos initiatives; et les avantages de l'intégration technologique dans l'éducation.

Il s'agit de la première initiative lancée par la nouvelle PDG d'EdHeroes, Alina Baimen. Alina fait partie d'EdHeroes depuis ses premiers jours et a contribué à sa construction, des valeurs à la vision. Elle a cofondé le réseau EdHeroes tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce qui a permis une transition en douceur vers son poste de PDG.

Avec le lancement réussi du Hub à son actif, Alina envisage déjà la prochaine étape d'EdHeroes pour apporter l'éducation à ceux qui en sont actuellement privéss.

