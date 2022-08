En Chine, Zibo s'apprête à prendre la tête du secteur des véhicules connectés intelligents

ZIBO, Chine, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- Afin de se positionner en tête du secteur des véhicules connectés intelligents (VCI), le gouvernement de Zibo, dans la province du Shandong, en Chine, a récemment collaboré avec des acteurs du secteur des VCI, tels que Baidu Apollo, QCraft, Dongfeng Yuexiang, Golden Dragon et Suntae Auto, le leader de la chaîne industrielle des VCI de Zibo. L'objectif de cette collaboration est d'établir un écosystème de VIC adapté à tous les scénarios sur la route de plus de 100 km du parc montagneux situé dans la zone de développement industriel de haute technologie de Zibo.

The autonomous bus fleet debuts in Zibo The autonomous bus fleet driving in the mountain park in the Zibo National New & Hi-tech Industrial Development Zone

À l'aide de réseaux de communication et de technologies sans conducteur tels que la 5G, l'informatique mobile en périphérie (MEC) et le service de communication « Vehicle to Everything » (V2X), ce projet d'écosystème de Zibo a testé de manière exhaustive des capacités telles que la perception de l'environnement du véhicule, la prise de décision intelligente, le contrôle collaboratif, ainsi que l'échange et le partage d'informations entre les humains, les véhicules, les routes et le cloud. Ces tests ont été réalisé sur des VIC englobant des véhicules touristiques multifonctionnels sans conducteur, des boutiques mobiles, des véhicules de patrouille, des balayeuses, des toilettes mobiles et des équipements auxiliaires en bord de route et sur le cloud. Le projet vise ainsi à fournir des services diversifiés, tels que la possibilité de demander des navettes sans chauffeur à partir d'un smartphone, de faire des achats intelligents, de se restaurer et de se divertir. Jusqu'à présent, le projet a mis en service deux balayeuses motorisées sans conducteur, deux boutiques mobiles sans conducteur et 15 navettes touristiques sans conducteur. De plus, des projets tels que la ligne de production de Robobus QCraft, le centre de R&D en conduite autonome, la base de production, le centre de vente et le centre de simulation ont également été lancés.

Selon le bureau d'information du gouvernement populaire de Zibo, depuis le début de l'année 2022, Zibo a obtenu des résultats remarquables en privilégiant les objectifs de l'écosystème, en stimulant le développement du secteur des VIC grâce à des scénarios innovants et en accélérant la construction du projet d'écosystème de VIC adapté à tous les scénarios.

Liens des images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427006

Légende : Le parc de bus autonomes fait ses débuts à Zibo

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427010

Légende : Les bus autonomes circulent dans le parc montagneux de la nouvelle zone de développement industriel et hi-tech de Zibo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1873083/1_Autonomous_bus_fleet.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1873082/2_Autonomous_bus_fleet.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Zibo