Zibo, China preparada para tomar la delantera en vehículos conectados inteligentes

ZIBO, China, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Con el fin de posicionarse a la cabeza del sector de vehículos inteligentes conectados (ICV), el gobierno de Zibo, Shandong, China, ha estado trabajando recientemente con jugadores de ICV, como Baidu Apollo, QCraft, Dongfeng Yuexiang, Golden Dragon y Suntae Auto, líder en la cadena industrial ICV de Zibo. El objetivo de la colaboración es establecer un ecosistema de escenario completo de ICV a lo largo del tramo de carretera de más de 100 kilómetros en el parque de montaña ubicado en la zona de desarrollo industrial de alta tecnología y nueva nacional Zibo del este.

The autonomous bus fleet debuts in Zibo (PRNewsFoto/Information Office of the People's Government of Zibo) The autonomous bus fleet driving in the mountain park in the Zibo National New & Hi-tech Industrial Development Zone (PRNewsFoto/Information Office of the People's Government of Zibo)

Mediante el uso de redes de comunicación y tecnologías sin conductor como 5G, Mobile Edge Computing (MEC) y Vehicle to Everything (V2X), el proyecto de ecosistema de escenario completo Zibo ICV ha probado exhaustivamente capacidades como la percepción del entorno del vehículo, la toma de decisiones inteligente, el control colaborativo, e intercambio de información y uso compartido entre humanos, vehículos, carreteras y la nube con ICV, incluidos vehículos turísticos multifuncionales no tripulados, tiendas móviles, vehículos de patrulla, barredoras, aseos móviles y equipos auxiliares en la carretera y en la nube. Con ello, el proyecto tiene como objetivo proporcionar servicios diversificados, como llamar a autobuses de enlace no tripulados en teléfonos inteligentes, compras inteligentes, restaurantes y entretenimiento. Hasta el momento, el proyecto ha puesto en funcionamiento dos barredoras motorizadas no tripuladas, dos tiendas móviles no tripuladas y 15 autobuses turísticos no tripulados. Además, también se han lanzado proyectos como la línea de producción QCraft Robobus, el centro de I+D de conducción autónoma, la base de producción, el centro de ventas y el centro de simulación.

Según la Oficina de Información del Gobierno Popular de Zibo, desde principios de 2022, Zibo ha logrado resultados meritorios centrándose en los objetivos del ecosistema, impulsando el desarrollo de la industria ICV con la innovación de escenarios y agilizando la construcción del Proyecto de Ecosistema de Escenario Completo de ICV.

