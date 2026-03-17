En collaboration avec Upvest, Mintos élargit son offre et propose des ETP crypto réglementés

BERLIN, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, une plateforme européenne d'investissement multi-actifs pour la constitution d'un patrimoine à long terme, se développe sur crypto en proposant des produits indiciels cotés (ETP) réglementés qui offrent une exposition aux crypto-monnaies à partir de seulement 5 €.

Les ETP crypto sont émis par des fournisseurs mondiaux établis tels que BlackRock iShares et VanEck ; ils suivent le cours d'une crypto-monnaie sous-jacente et se négocient de la même façon que les ETF.

Ce lancement renforce la collaboration de Mintos avec Upvest, déjà partenaire de son offre d'ETF. Dans le cadre de ce partenariat, Upvest fournit l'infrastructure d'investissement évolutive et pilotée par API ainsi que les capacités de courtage de base qui sous-tendent le nouveau produit.

La nouvelle offre permet aux investisseurs de gérer les crypto-monnaies en même temps que les prêts, les obligations, l'immobilier et les ETF, le tout au sein de la plateforme Mintos.

« Les crypto-monnaies continuent de susciter l'intérêt des investisseurs, mais la complexité et les préoccupations réglementaires restent des obstacles majeurs », déclare Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos. « En offrant une exposition aux crypto-monnaies par le biais d'ETP réglementés de fournisseurs de confiance, nous permettons aux investisseurs de s'engager dans cette classe d'actifs d'une manière qui s'intègre naturellement à la façon dont ils investissent déjà sur Mintos. »

« Les investisseurs particuliers cherchent de plus en plus à se diversifier dans une gamme plus large de classes d'actifs au sein des plateformes auxquelles ils font déjà confiance », explique Martin Kassing, PDG et cofondateur d'Upvest.« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Mintos alors que la societé se développe dans les ETP crypto, facilitant ainsi l'accès et la gestion de portefeuilles diversifiés par les investisseurs en toute confiance. »

Les crypto-monnaies occupent une place de plus en plus importante dans les portefeuilles d'investissement européens. Une récente enquête BlackRock People & Money effectuée par YouGov montre que 22% des investisseurs européens détiennent déjà des crypto-monnaies. Parallèlement, les ETP crypto ont attiré plus de 47 milliards de dollars d'entrées nettes dans le monde en 2025, restant proches des niveaux records, l'Europe contribuant de manière significative à cette activité, selon les données de CoinShares.

Pour de nombreux investisseurs, cet intérêt reflète le désir d'obtenir une exposition sans la complexité opérationnelle de la propriété directe, comme la gestion des portefeuilles, des clés privées ou des plateformes multiples.

Sur Mintos, les ETP crypto sont disponibles avec des frais et un investissement minimum faibles, ce qui permet aux investisseurs de commencer à partir de 5 € et d'augmenter progressivement leur position au fil du temps.

Avis de non-responsabilité : cette communication est fournie à titre d'information uniquement et ne constitue pas une recherche en investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un instrument financier, ni ne prend en compte les objectifs d'investissement, la situation financière ou les besoins particuliers d'une personne spécifique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933513/Mintos_Logo.jpg