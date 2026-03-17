Mintos amplía su oferta con cripto ETPs regulados en colaboración con Upvest

BERLÍN, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, plataforma europea de inversión multiactivo orientada a la creación de patrimonio a largo plazo, está expandiéndose al mundo cripto al ofrecer productos cotizados regulados (ETPs) que brindan exposición a criptomonedas desde tan solo 5 euros.

Los cripto ETPs son emitidos por proveedores globales consolidados como BlackRock iShares y VanEck; replican el precio de una criptomoneda subyacente y se negocian de manera similar a los ETFs.

Este lanzamiento refuerza la colaboración de Mintos con Upvest, que ya es socio de la plataforma en su oferta de ETFs. A través de esta alianza, Upvest proporciona la infraestructura de inversión escalable basada en API y las capacidades de intermediación centrales detrás del nuevo producto.

La nueva oferta permite a los inversores gestionar criptoactivos junto con préstamos, bonos, bienes raíces y ETFs, todo dentro de la plataforma de Mintos.

"Las criptomonedas continúan atrayendo el interés de los inversores, pero la complejidad y las preocupaciones regulatorias siguen siendo barreras importantes", ha señalado Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos. "Al ofrecer exposición a través de ETPs regulados de proveedores de confianza, permitimos a los inversores acceder a esta clase de activo de una forma que encaja de manera natural con su forma habitual de invertir en Mintos".

"Los inversores particulares o minoristas buscan cada vez más diversificar en un mayor abanico de clases de activos dentro de las plataformas en las que ya confían", ha afirmado Martin Kassing, CEO y cofundador de Upvest. "Nos enorgullece continuar nuestra colaboración con Mintos en su expansión hacia los criptoETPs, facilitando a los inversores el acceso y la gestión de carteras diversificadas con total confianza".

Los criptoactivos se consolida como parte del portfolio de inversión europeo. Según una encuesta reciente de BlackRock People & Money elaborada por YouGov, el 22% de los inversores europeos ya tiene criptomonedas en cartera. Mientras tanto, los cripto ETPs atrajeron más de 47.000 millones de dólares en flujos netos globales en 2025, manteniéndose cerca de niveles récord, con Europa contribuyendo significativamente a esta actividad, según datos de CoinShares.

Para muchos inversores, este interés responde al deseo de obtener exposición sin la complejidad operativa de la tenencia directa de criptomonedas, como gestionar carteras, claves privadas o múltiples plataformas.

En Mintos, los cripto ETPs están disponibles con bajas comisiones y una inversión mínima reducida, lo que permite a los inversores empezar desde solo 5 euros y construir gradualmente su posición con el tiempo.

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