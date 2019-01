En framgångsrik konferens om hållbar utveckling

BEIJING, 21 januari 2019 /PRNewswire/ -- Green Sustainable Development Conference (konferens om hållbar utveckling) hölls framgångsrikt i Beijing 17 – 18 januari 2019. Eventet hade som värdar Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC; kinesiska folkets förening för vänskap med andra länder) och China Urban-Townization Promotion Council (CUPC; kinesiskt råd för främjandet av urbanisering), med Nordiska ministerrådet som samarbetspartner. Temat hos konferensen var "Sustainable Development and Global Cooperation on Green Urbanization" (hållbar utveckling och globalt samarbete om hållbar urbanisering). Representanter från organisationer och företag inom relevanta områden, från Förenta nationerna, Nordiska ministerrådet, Kina, Sverige, Danmark, Finland och Island, höll breda och djupa diskussioner.

Sishe Hu, Vice President för Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (kinesiska folkets förening för vänskap med andra länder) höll ett öppningstal som representant för arrangörerna. Han argumenterade att, mot bakgrund av nuvarande ekonomiska och sociala utveckling, och den vetenskapliga och tekniska revolutionen, en hållbar utveckling är nyckeln till en ny period av delad globalisering.

Laurent Fabius, ordförande i French Constitutional Council (franska konstitutionsrådet), tidigare premiärminister. Han har sagt att den globala ekologiska miljön innehåller många varningstecken och hot inom olika områden. Vi måste samarbeta för att ta itu med utmaningarna. Laurent Fabius har sammanfattat andemeningen hos Parisavtalet, som antogs under hans presidentperiod vid United Nations Climate Change Conference (Förenta nationernas klimatkonferens), genom ord som "bättre", "snabbare" och "tillsammans". "Tillsammans" är viktigast, genom sin tonvikt på samarbete mellan olika parter, t.ex. länder, medborgare och företag, inom politiska, ekonomiska och vetenskapliga områden, på både regional och statlig nivå.

Svein Berg, chef för Nordic Innovation, höll huvudtalet åt Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet. I talet tog han upp det aktuella samarbetet mellan Kina och de nordiska länderna, nordiska lösningar på globala utmaningar och framtidens samarbetspotential mellan Kina och de nordiska länderna. Han påpekade att teknik, innovation och handel kommer att vara viktiga drivkrafter i de nordiska ländernas utveckling under 2000-talet, med en snabb ekonomisk tillväxt och en stark global utveckling av många nordiska företag, inom olika områden. Nordiska erfarenheter av att lösa globala problem kommer dessutom att underlätta och fördjupa samarbetet med Kina i framtiden.

Xinli Zheng, Executive Vice President för China Urban-Townization Promotion Council (kinesiskt råd för främjandet av urbanisering), förre vicechefen för policyforskningsavdelningen hos CCCPC, höll ett tal om att främja ett internationellt samarbete inom hållbar utveckling. Han påpekade att Kinas urbanisering kommer att bli världens största, snabbaste och mest långtgående. En ofantlig marknad kommer att bildas. Kinas urbanisering utvecklas på tre nivåer: tre enorma storstadsområden, subregionala storstadsområden innehållande provinsiella huvudstäder samt små och medelstora storstadsområden med städer som nätverksnoder. Kinesisk urbanisering kommer att spela en viktig roll för andra regioner som ny tillväxtmotor inom världsekonomin.

De nordiska ländernas positiva erfarenheter kommer att hjälpa Kina att stärka ett internationellt samordnande och samarbete, samt etablera partnerskap inom hållbar utveckling.

