Green Sustainable Development -konferenssin onnistunut kokoon kutsuminen

PEKING, 21. tammikuuta, 2019 /PRNewswire/ -- Green Sustainable Development -konferenssi pidettiin onnistuneesti Pekingissä 17. -18. tammikuuta, 2019, jota isännöi yhdessä Kiinan ulkomaiden ystävyyden kansanliitto (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries - CPAFFC) sekä Kiinan kaupungistumisen edistämisen neuvosto (China Urban-townization Promotion Council - CUPC), joiden kumppanina toimi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Konferenssin teema on "Kestävä kehitys ja globaali yhteistyö vihreän kaupungistumisen alalla". Organisaatiot ja yritykset asianomaisilla aloilla Yhdistyneistä Kansakunnista, Pohjoismaiden ministerineuvostosta, Kiinasta ja Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Islannista, tuottivat laajamittaisen ja syvällisen keskustelujen sisällön.

Herra Sishe Hu, Kiinan ulkomaiden ystävyyden kansanliiton varajohtaja toimitti avauspuheen järjestäjien puolesta. Hän kiinnitti huomiota siihen, että nykyisen taloudellisen, sosiaalisen kehityksen ja uuden tieteellisen ja teknologisen vallankumouksen taustalla toteutettava vihreä kestävä kehitys on keskeinen avain uuden jaetun globalisaation kierroksen avaamiseen.

Laurent Fabius, Ranskan perustuslakineuvoston puheenjohtaja, aikaisempi pääministeri. Hän totesi, että maailmanlaajuinen ekologinen ympäristö on kohdannut "kriittisiä hälytystilanteita" ja uhkia eri aloilla ja meidän on tarpeen vasatata haasteisiin yhteistyön muodossa. Herra Fabius tuotti yhteenvedon Pariisin sopimuksen hengen sisällöstä, joka omaksuttiin hänen johtajuutensa aikana Yhdistyneiden kansakuntien Ilmastonmuutoksen konferenssissa avainsanoilla "paremmin, nopeammin ja yhdessä", joista "yhdessä" on kaikkein tärkein, painottaen yhteistyötä erilaisten tahojen välillä, mukaan lukien maat, kansalaiset ja yhtiöt; poliittisilla, taloudellisilla ja tieteellisillä aloilla, sekä alueellisilla, että kansallisilla tasoilla.

Herra Svein Berg, Nordic Innovationin toimitusjohtaja, toteutti avainpuheen Herra Dagfinn Høybråtenin puolesta, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri. Hänen puheensa kohdentui aiheisiin liittyen nykyiseen yhteistyöhön Kiinan ja Pohjoismaiden välillä, pohjoismaisiin ratkaisuihin, koskien maailmanlaajuisia haasteita ja tulevaisuuden yhteistyön haasteita Kiinan ja Pohjoismaiden välillä. Hän kiinnitti huomiota teknologiaan, innovaatioon ja kauppaan tärkeinä liikkeellepanevina voimina Pohjoismaiden kehitykselle 2000-luvulla, vauhdittaen talouden nopeaa kasvua ja tukien monien maailmanluokan pohjoismaisten yritysten kasvua eri aloilla. Pohjoismainen kokemus kanssakäymisestä maailmanlaajuisten haasteiden kanssa, voi helpottaa jatkossa tapahtuvaa ja syvempää yhteistyötä Kiinan kanssa tulevaisuudessa.

Herra Xinli Zheng, Kiinan kaupungistumisen edistämisen neuvoston varatoimitusjohtaja, CCCPC:n politiikan tutkimusviraston entinen johtaja, antoi puheen kampanjoiden kansainvälisen yhteistyön puolesta vihreän jatkuvan kehityksen alalla. Hän kiinnitti huomiota Kiinan kaupungistumiseen, sen ollessa laajin, nopein ja kaikkein kauaskantoisin kaupungistuminen maailmassa, muodostaen valtavan markkinapaikan. Kiinan kaupungistuminen kehittyy kolmella tasolla: kolme maailmanluokan kaupungistumisen kerrostumaa, maakuntien pääkaupunkialueiden kaupunkialueiden kerrostumat, sekä pienet ja keskisuuret kaupunkialueet, joissa pieniä kaupunkeja voimakkaasti verkottuneina näihin. Kaupungistuminen kiinalaisin ominaisuuksin tulee näyttelemään tärkeää roolia ja toimimaan mallina muille alueille, sekä uuden kasvun moottorina globaalissa taloudessa.

Pohjoismaiden onnistumisen kokemukset auttavat Kiinaa vahvistamaan kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä ja muodostamaan kumppanuuksia vihreän kestävän kehityksen puitteissa.

