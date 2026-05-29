En HelloNation, la abogada especialista en lesiones personales de habla hispana Roxane M. Guerrero de Dallas de Texas, comparte cómo los hispanohablantes pueden protegerse durante las declaraciones para la aseguradora

DALLAS, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Por qué los hispanohablantes deberían tener un abogado de habla hispana cuando se trata de seguros después de un accidente? Este tema es el centro de atención de un artículo de HelloNation (en inglés y en español) con la abogada especialista en lesiones personales de habla hispana, Roxane M. Guerrero de Guerrero Law Offices de Dallas, Texas. El artículo explica cómo las barreras del idioma pueden dañar los reclamos por lesiones personales y por qué contar con un abogado bilingüe presente durante cada declaración para la aseguradora es esencial para proteger los derechos del cliente.

Roxane M. Guerrero - Guerrero Law Offices (PRNewsfoto/HelloNation)

El artículo comienza explicando que las declaraciones para las aseguradoras a menudo ocurren al principio del proceso de reclamos, cuando los clientes todavía están en estado de shock o bajo presión. Para los clientes de habla hispana, los riesgos aumentan si no hablan inglés con fluidez. Los ajustadores de seguros pueden usar una jerga sutil que se presta a la confusión, lo que resulta en declaraciones que tergiversan los hechos clave o reducen la compensación futura.

Tener un abogado bilingüe presente durante estas conversaciones marca una diferencia fundamental. Según el artículo, un abogado bilingüe hace más que solo traducir palabras; interpreta la intención, aclara el significado y explica cómo cada respuesta puede afectar el caso. Los clientes de habla hispana obtienen claridad en preguntas sobre responsabilidad, daños a la propiedad y tratamiento médico, lo que garantiza que respondan con confianza y precisión.

El artículo advierte que las compañías de seguros a menudo apresuran a los clientes a dar una declaración rápidamente. Para alguien que se enfrenta a la barrera del idioma, esta presión puede llevar a relatos incompletos o inexactos. Una declaración registrada para una aseguradora, dada sin una comprensión completa, puede debilitar un reclamo o causar retrasos. Con un abogado bilingüe presente, los clientes de habla hispana evitan este obstáculo y están protegidos de sentirse abrumados o engañados.

Comprender el cronograma del caso es otro desafío para los clientes que no están familiarizados con los procesos legales o de seguros. El artículo destaca cómo los clientes de habla hispana pueden tener dificultades para mantenerse al día con la documentación que se necesita, los plazos que se aplican y cuándo esperar actualizaciones. Un abogado bilingüe ayuda a explicar cada paso con claridad, desde la documentación médica hasta las estimaciones de reparación, para que no se pierda nada que pueda poner en peligro el caso o afectar la compensación.

Más allá del idioma, el artículo también reconoce los desafíos culturales y sistémicos. Muchos clientes de habla hispana pueden sentirse intimidados o inseguros acerca de hacer valer sus derechos. Un abogado bilingüe actúa como traductor y defensor y se asegura de que cada declaración para la aseguradora esté completa, sea precisa y esté alineada con los hechos. Esta guía reduce la confusión y genera confianza entre el cliente y el equipo legal.

A algunos clientes les preocupa que negarse a brindar una declaración pueda perjudicar su caso. El artículo aclara que un abogado bilingüe puede manejar las comunicaciones directamente con la compañía de seguros, lo que preserva los derechos del cliente y manteniendo la profesionalidad. Esto permite que el equipo legal documente el alcance total de las lesiones, daños a la propiedad y costos relacionados; lo que garantiza que el reclamo esté respaldado con la información correcta.

En última instancia, el artículo enfatiza que proteger a los clientes de habla hispana durante el proceso de seguro requiere algo más que fluidez en el idioma. Se necesita experiencia, comprensión cultural y un asesor legal que pueda guiar el proceso de principio a fin. Con un abogado bilingüe, los clientes evitan errores causados por barreras del idioma y están mejor posicionados para recibir una compensación justa y completa.

La protección de los hispanohablantes durante las declaraciones para la aseguradora (en inglés y en español) presenta información de la abogada de lesiones personales de habla hispana Roxane M. Guerrero de Dallas, Texas, en HelloNation.

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FUENTE HelloNation