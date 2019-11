En la transformación digital, ¿quién es usted?

SÃO PAULO, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El mercado vive la segunda ola de la transformación digital, concentrándose ahora en metas de negocios y crecimiento sostenible. En esa nueva fase, entra en escena de forma masiva la inteligencia artificial (IA), que ayuda a automatizar procesos manuales y a eliminar el peso de los procesos repetitivos de los hombros de profesionales de diferentes sectores.

Los gastos globales en materia de transformación digital alcanzarán US$ 1,18 billones en 2019, un aumento de 17,9 % en relación con 2018, según lo previsto por IDC. Y las inversiones mundiales en tecnología centrada en "digital transformation" (DX, por sus siglas en inglés) ascenderán a US$ 6 billones en los próximos cuatro años. La justificación del incremento hacia esa subida es clara: la transformación digital es gran impulsora del crecimiento de los negocios. No hay cómo escapar y en la esfera de la Comunicación no es diferente.

Y con tantos proyectos de transformación que acontecen de forma intensa, un elemento es clave en esa travesía: las personas. Involucrar y motivar talentos para obtener éxito en el viaje de la transformación es fundamental. Hay quien se adapta a las señales de los tiempos y apoya el cambio, y otros parecen no entender el valor de ese giro. Al final, ¿quién es usted en la transformación digital? Separé cuatro perfiles. ¿Usted se identifica con alguno?

Preso del pasado

"¿Pero por qué cambiar? Todo lo que hemos hecho hasta ahora siempre funcionó". Esa es la frase típica de quien está preso del pasado y no quiere sumergirse de cabeza en la transformación digital. Tener la tecnología más reciente no sirve para nada si la mentalidad de algunos talentos está apegada al ayer. Recuerde: lo que definió el éxito del pasado puede definitivamente no determinar el éxito del mañana. El paradigma digital es un enemigo de procesos lentos o extremadamente jerárquicos y un amigo de la flexibilidad.

Ancla

"Ah, pero no sé. Eso no va a funcionar". Ese es el tipo de pensamiento del profesional ancla, aquel que no cree en el potencial del cambio, no quiere cambiar por nada y aún quiere ser aquel que hunde a todo el equipo para abajo.

Cada uno en su cuadrado

Para que la transformación digital funcione, es necesario apostar a la colaboración intensa. Si usted cree que en la transformación cada sector o profesional necesita desarrollar su estrategia, está engañado. La tecnología permite compartir el conocimiento y facilita la innovación colaborativa como nunca. Cuando la resistencia es grande, la empresa puede comenzar con pequeños grupos para romper paradigmas y después ampliar la escala a toda la organización.

Líder de la hinchada

Es aquel que cree en la transformación, motiva e involucra a los demás para el éxito de la iniciativa. Ser un líder de hinchada significa, además, hacer conexiones en toda la organización. Ese tipo de persona define el rumbo y ayuda a mantener el navío en la dirección correcta; recordando a todos dónde la empresa está y hacia dónde es necesario ir.

La dificultad en encontrar talentos predispuestos o con las habilidades exigidas por el entorno digital es un desafío común para muchas empresas. Pero es también una cuestión de llenar funciones nuevas y bien definidas. Al descubrir el camino, ciertamente usted se beneficiará de la buena ola de la transformación digital.

