Na transformação digital, quem é você?

Os gastos globais com transformação digital alcançarão US$ 1,18 trilhão em 2019, aumento de 17,9% em relação a 2018, prevê a IDC. E os investimentos mundiais em tecnologia focada em "digital transformation" (DX, da sigla em inglês) totalizarão US$ 6 trilhões nos próximos quatro anos. A justificativa do levantamento para essa alta é clara: a transformação digital é grande propulsora do crescimento dos negócios. Não há como escapar e a na área de Comunicação não é diferente.