En remportant la médaille d'or, les modules Niwa de Jolywood Solar brillent au salon polonais de l'énergie

L'exposition invite les experts de l'industrie à sélectionner un certain nombre de modules de haute qualité avec d'excellentes performances chaque année pour être affirmés et loués, les modules Niwa Black se distinguent dans la sélection avec une excellente qualité et innovation, et ont été reconnus à l'unanimité par les juges experts, et ont finalement remporté le MTP Gold Medal Award, qui est bien mérité. Le MTP Gold Medal Award est l'une des récompenses les plus en vue du salon, la compétition est très féroce, et il peut finalement être remporté, ce qui montre que les modules Niwa sont profondément ancrés dans le cœur des gens, et que leur haute qualité a été unanimement reconnue par le marché. Les modules de Jolywood Solar sont très populaires en Pologne et ont toujours été la coqueluche du marché. Sa puissance élevée, sa grande fiabilité, son faible LeTID, son absence de LID et d'autres avantages, très conformes aux besoins du marché local, le coefficient de température est aussi bas que -0,32 %/W, réduisant efficacement la perte de rendement et le risque causé par une température élevée dans l'utilisation de l'équipement, résolvant parfaitement le problème du rendement énergétique des composants fonctionnant dans des climats extrêmes, et s'adaptant parfaitement aux conditions climatiques locales.