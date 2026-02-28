En route vers le MWC 2026 | DOOGEE AI redéfinit l'exploration : un écosystème à scénario complet

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche du MWC 2026, DOOGEE se rend à Barcelone avec son nouveau thème : « DOOGEE AI, Explore to More ». Nous vous invitons à découvrir nos nouveaux appareils phares. Au-delà des téléphones, nous présenterons un écosystème complet d'appareils, allant des téléphones professionnels robustes aux tablettes intelligentes, en passant par les vêtements d'extérieur.

1. L'IA « visible » et l'audio intelligente

Star-products of Doogee MWC26

L'IA traditionnelle est froide. DOOGEE lui donne vie avec l'AI Concept Phone.

Téléphone IA : un ami numérique visible sur votre écran qui affiche des « émotions » en fonction de l'autonomie de la batterie. Il suffit de lui transmettre un document pour qu'il l'analyse instantanément, ou d'utiliser la fonction Smart Key pour une traduction en temps réel.

: un ami numérique visible sur votre écran qui affiche des « émotions » en fonction de l'autonomie de la batterie. Il suffit de lui transmettre un document pour qu'il l'analyse instantanément, ou d'utiliser la fonction Smart Key pour une traduction en temps réel. Casque d'écoute avec caméra IA : immortalisez votre randonnée sans tenir votre téléphone. Doté d'une caméra 8MP et d'un enregistrement HD 2K, le casque offre une prise de vue mains libres. Avec la stabilisation EIS, un espace de stockage de 32 Go et le Wi-Fi 6, vous pouvez enregistrer et transférer des vidéos instantanément. La conception à conduction d'air assure la sécurité de l'oreille ouverte.

2. Des produits portables pour tous les besoins

DOOGEE présente des vêtements intelligents pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'extérieur :

Pour les coureurs : le BoneBeat Run Digital met fin à l'anxiété liée à la batterie grâce à un affichage LED unique de la puissance. Le BoneBeat Swim Ray est doté d'une lumière sportive dynamique pour la sécurité nocturne et d'une étanchéité IP68 pour la natation.

: le BoneBeat Run Digital met fin à l'anxiété liée à la batterie grâce à un affichage LED unique de la puissance. Le BoneBeat Swim Ray est doté d'une lumière sportive dynamique pour la sécurité nocturne et d'une étanchéité IP68 pour la natation. Pour les enfants : La série Anyscene (4G) permet aux parents d'avoir l'esprit tranquille grâce aux appels vidéo HD, au GPS en temps réel et à l'étanchéité IP68.

: La série Anyscene (4G) permet aux parents d'avoir l'esprit tranquille grâce aux appels vidéo HD, au GPS en temps réel et à l'étanchéité IP68. Pour les athlètes professionnels : L'Anymoving M1 Pro verrouille votre piste à l'aide de six systèmes satellites et offre une batterie de 15 jours. L'Anywise W1 Pro offre un GPS bi-bande et des cartes hors ligne sur un écran AMOLED de 1,43 pouces.

3. Téléphones robustes et urbains

S300 Plus Thermal : un outil professionnel avec imagerie thermique HD, vision nocturne et intercom POC.

un outil professionnel avec imagerie thermique HD, vision nocturne et intercom POC. V Max 2 Pro : le « roi de la batterie » abrite une énorme batterie de 22 000 mAh, un écran de chargement visuel et un intercom POC.

le « roi de la batterie » abrite une énorme batterie de 22 000 mAh, un écran de chargement visuel et un intercom POC. Fire 7 Ultra : ce walkie-talkie Bluetooth intégré vous permet de rester connecté en dehors du réseau.

ce walkie-talkie Bluetooth intégré vous permet de rester connecté en dehors du réseau. B10 Pro : allie un style élégant à la robustesse certifiée IP68/IP69K, avec un écran 120Hz et une batterie silicone-carbone pour les voyageurs d'affaires.

4. Tablettes : du bureau à la tente

Tab E3 Max (14'') : un cinéma portable doté d'un écran 2.1K et d'une batterie de 13 500mAh.

: un cinéma portable doté d'un écran 2.1K et d'une batterie de 13 500mAh. Tab G6 Max (13.4'') : Fonctionne sous Android 16, transformant n'importe quel espace en bureau mobile.

Venez les découvrir au MWC 2026 !

Date : Du 2 au 5 mars 2026

Lieu : Fira Gran Via, Barcelone, Espagne

Hall : 7 | Stand : 7C58

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921857/MWC_____________01.jpg