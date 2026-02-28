MWC 2026 Vorschau | DOOGEE AI definiert das Entdecken neu: Ein Ökosystem für alle Szenarien

BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Während der MWC 2026 näher rückt, reist DOOGEE mit seinem neuen Motto „DOOGEE AI, Explore to More" nach Barcelona. Wir laden Sie ein, unsere neuesten Flaggschiffgeräte kennenzulernen. Wir präsentieren nicht nur Telefone, sondern ein komplettes Geräteökosystem, das professionelle Rugged-Smartphones, Outdoor-Wearables sowie smarte Tablets umfasst.

1. „Sichtbare" KI und intelligentes Audio

Star-products of Doogee MWC26

Herkömmliche KI wirkt kühl. DOOGEE erweckt sie mit dem AI Concept Phone zum Leben.

KI-Smartphone: Ein sichtbarer digitaler Begleiter auf Ihrem Bildschirm, der je nach Akkustand „Emotionen" zeigt. „Füttern" Sie es einfach mit einem Dokument, damit es dieses sofort analysiert, oder nutzen Sie den Smart Key für Echtzeitübersetzungen.

KI-Kamera-Kopfhörer: Nehmen Sie Ihre Wanderung auf, ohne Ihr Smartphone in der Hand halten zu müssen. Mit 8-MP-Kamera und 2K-HD-Aufzeichnung bietet es freihändige POV-Aufnahmen. Mit EIS-Stabilisierung, 32 GB Speicherplatz sowie Wi-Fi 6 können Sie Videos sofort aufnehmen und übertragen. Das Air-Conduction-Design sorgt dafür, dass die Ohren frei bleiben und Sie Ihre Umgebung sicher wahrnehmen können.

2. Wearables für jeden Bedarf

DOOGEE stellt smarte Wearables vor, die gezielt bestimmte Outdoor-Herausforderungen lösen:

Für Läufer: Der BoneBeat Run Digital beendet die Sorge um einen leeren Akku mit einer einzigartigen LED-Akkustandsanzeige. Der BoneBeat Swim Ray verfügt über ein dynamisches Sportlicht für mehr Sicherheit bei Nacht sowie ein wasserdichtes IP68-Design zum Schwimmen.

Für Kinder: Die Anyscene-Serie (4G) gibt Eltern mit HD-Videogesprächen, Echtzeit-GPS sowie einem wasserdichten IP68-Gehäuse ein sicheres Gefühl.

Für Profisportler: Die Anymoving M1 Pro zeichnet Ihre Strecke mit 6 Satellitensystemen präzise auf und bietet eine Akkulaufzeit von 15 Tagen. Die Anywise W1 Pro bietet Dual-Band-GPS sowie Offline-Karten auf einem 1,43-Zoll-AMOLED-Display.

3. Robuste und urbane Smartphones

S300 Plus Thermal: Ein Profi-Tool mit HD-Wärmebildtechnik, Nachtsicht und POC-Intercom.

V Max 2 Pro: Der „Battery King" verfügt über einen riesigen 22.000-mAh-Akku, einen visuellen Ladebildschirm sowie POC-Intercom.

Fire 7 Ultra: Mit dem integrierten Bluetooth-Walkie-Talkie bleiben Sie auch außerhalb der Netzabdeckung in Verbindung.

B10 Pro: Verbindet elegantes Design mit IP68/IP69K-Robustheit und bietet ein 120-Hz-Display sowie einen Silizium-Kohlenstoff-Akku für Geschäftsreisende.

4. Tablets: Vom Büro ins Zelt

Tab E3 Max (14"): Ein tragbares Kino mit 2,1K-Display und 13 500 mAh Akku.

: Ein tragbares Kino mit 2,1K-Display und 13 500 mAh Akku. Tab G6 Max (13,4"): Läuft mit Android 16 und verwandelt jeden Ort in ein mobiles Büro.

Erleben Sie es hautnah auf dem MWC 2026!

Datum: 2. bis 5. März 2026

Veranstaltungsort: Fira Gran Via, Barcelona, Spanien

Halle: 7 | Stand: 7C58

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921857/MWC_____________01.jpg