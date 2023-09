En tant que fournisseur officiel des Jeux asiatiques d'Hangzhou, Yadea met le feu aux poudres grâce à sa force technologique

HANGZHOU, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Fournisseur officiel de vélos électriques pour les Jeux asiatiques de Hangzhou, Yadea se réjouit de cette fantastique fête sportive. Adhérant au développement durable, Yadea continue de créer des produits de haute performance et des technologies durables afin de générer un mode de vie durable pour les déplacements quotidiens.

Afin d'atteindre les objectifs de réduction et de neutralité des émissions de carbone et de mettre en pratique le concept d'accueil écologique, les Jeux asiatiques de Hangzhou ont proposé de créer les premiers Jeux asiatiques sans émission de carbone. Yadea Modern (I8) est désigné pour l'utilisation des opérations quotidiennes et des besoins de déplacement au sein des sites des Jeux. Ce modèle adopte le système TTFAR exclusif de Yadea qui garantit une conduite souple, de longue durée, agréable et respectueuse de l'environnement. Cette désignation confirme le caractère durable des produits Yadea.

Le dévouement de Yadea à la défense de l'environnement est tout à fait cohérent avec le concept d'accueil des Jeux asiatiques de Hangzhou. Au 11 septembre, les utilisateurs de Yadea ont parcouru plus de 263,4 milliards de kilomètres dans le monde, réduisant les émissions de carbone de près de 45,7 milliards de kilogrammes, ce qui équivaut à la plantation de plus de 2,28 milliards d'arbres. Ces résultats s'expliquent par les efforts constants de Yadea en matière de développement technologique. En tant qu'entreprise de fabrication intelligente de deux-roues électriques intégrant la R&D, la production et les ventes, Yadea se concentre sur l'innovation technologique durable des solutions d'e-mobilité, conduisant l'industrie à se moderniser.

Les dépenses de R&D de Yadea ont augmenté de 31,1 % par rapport à l'année 2022. Yadea a successivement créé six centres de recherche et de développement technologique de pointe, un centre national de conception industrielle, deux laboratoires nationaux CNAS et sept grandes bases de production dans le monde entier. L'entreprise emploie plus de 1 000 personnes en recherche et développement et possède plus de 1 800 brevets. Yadea a mis au point des technologies de batteries au graphène, au lithium et au sodium, ce qui lui a permis d'occuper une place de premier plan dans l'industrie des nouvelles énergies.

Au-delà de la commercialisation de ses produits à l'échelle mondiale, la mondialisation de Yadea permet de promouvoir des concepts durables et intelligents dans le monde entier. Yadea a régulièrement participé à des salons internationaux tels que l'EICMA, le CES, l'EUROBIKE, l'IFA, etc. et a coopéré avec la FIFA à trois reprises. Yadea a de nouveau participé à un événement sportif international après avoir été le mois dernier le sponsor officiel Asie-Pacifique de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023TM. Yadea ne cesse de briller sur la scène internationale.

Actuellement, un nouveau cycle de révolution technologique et de transformation industrielle est en plein essor. Numéro un mondial en termes de ventes annuelles pendant six années consécutives, Yadea continuera à défendre la cause de la mobilité durable grâce à l'innovation technologique respectueuse de l'environnement.

