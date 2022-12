En tant que première entreprise cotée en bourse de murs vidéo à LED, Unilumin a un avenir radieux devant elle

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Selon les données de recherche de TrendForce, l'épidémie de COVID-19 a fait des ravages dans l'industrie des murs vidéo à LED. Heureusement, le marché a commencé à se rétablir en 2021.

Dans ce contexte, la concentration de l'industrie s'est encore accrue. Comme les données de recherche de TrendForce l'ont montré, les dix principales parts de marché mondiales des fabricants de murs vidéo à LED ont atteint 71% en 2021, un chiffre qui ne devrait cesser de s'améliorer cette année. Avec l'expansion de la demande intérieure chinoise, près de 40% de la demande mondiale de mur vidéo à LED est concentrée sur le marché chinois.

Selon les résultats financiers de 2021 pour les sociétés chinoises cotées en bourses, on constate que les volumes globaux d'expédition les cinq principaux fabricants de murs vidéo à LED s'élevaient à plus de 1 600 000, auxquels Unilumin a contribué à hauteur de 814 550,04 ㎡, soit plus de 50 % des expéditions totales, se classant en tête parmi toutes les entreprises de murs vidéo à LED cotées en bourse. Le volume des ventes de l'entreprise entre 2017 et 2021 a prouvé que ses ventes de produits ont explosé en 2021.

Dans les domaines émergents d'application de mur vidéo à LED, Unilumin se démarque, en particulier sur le marché de la production virtuelle. Avec ses murs vidéo à LED combinés à la technologie XR, Unilumin a créé un grand nombre de studios virtuels internationaux.

Dans le marché de l'affichage 3D autostéréoscopique, la solution LED metasight d'Unilumin a créé de nouveaux points de repère dans les villes, comme avec l'écran LED 7 000 ㎡ avec des contenus innovants 3D autostéréoscopiques fourni au Riyadh Season en Arabie Saoudite.

Sur le marché de l'affichage sportif, Unilumin a été reconnu comme l'un des plus grands fournisseurs de murs vidéo à LED pour des événements comme les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde. Par exemple, Unilumin a offert deux écrans de score à LED au stade de Lusail et installé un mur vidéo à LED de 3 600 ㎡ avec sa solution intégrée à l'extérieur du stade lors de la Coupe du monde 2022.

Selon les données de recherche de TrendForce, le chiffre d'affaires d'Unilumin à l'étranger pour le premier semestre de 2022 a atteint les 1,759 milliards de yuans (+51.87% par rapport à l'année précédente), soit le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les entreprises de murs vidéo à LED cotées en bourse.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, Unilumin a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net augmenter de façon synchrone : le chiffre d'affaires a atteint les 4,915 milliards de yuans (+1,71 % sur 12 mois) et le bénéfice net a atteint les 254 millions de yuans (+22,44 % sur 12 mois).

