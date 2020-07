En tu idioma: Health Journeys lanza su colección de meditaciones guiadas en español

CLEVELAND, 30 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La larga espera finalmente ha terminado: Health Journeys, empresa de publicación de audios sobre salud y autoayuda del noreste de Ohio con casi 30 años de experiencia, se complace en anunciar su nueva colección de meditaciones guiadas en español. Esta colección ha sido diseñada específicamente para ayudar a los oyentes hispanos con una variedad de desafíos de salud física y mental.

La traducción y la voz narrativa en los programas de audio son obra de Caroline E. Ortiz, MSN, MPH, RN, NC-BC educadora de enfermería holística y entrenadora de salud integradora, quien dice: "Ya es hora de que invitemos a nuestros 52 millones de amigos latinos a que se beneficien del auge nacional en las mejores prácticas de los recursos de mente y cuerpo para el autocuidado. Estas grabaciones no solo comienzan a llenar ese vacío, sino que lo hacen con todo el amor, el respeto y el cuidado que tengo en mi corazón por mi propia querida familia."

Las meditaciones originales son obra de la fundadora de Health Journeys, Belleruth Naparstek, ACSW, BCD, líder en el campo mente-cuerpo y autora de casi 200 títulos de audio. Han sido utilizadas para pacientes de grandes hospitales y miembros de instituciones nacionales como Kaiser Permanente, Johns Hopkins, Stanford University, Mayo Clinic, National Institutes of Health, Progressive Insurance, U.S. Army, y U.S. Veterans Administration.

El director de operaciones, Jonathan Goldsmith, señala: "Durante décadas, los proveedores de atención médica por todo Estados Unidos nos han estado pidiendo meditaciones en español. Finalmente, podemos ofrecer grabaciones de calidad en español, especialmente importante en estos días, cuando las comunidades hispanas se ven perjudicadas de manera desproporcionada por esta pandemia"

Es supremamente importante hoy en día cuando las comunidades hispanas están siendo desproporcionadamente devastadas por la pandemia del COVID-19 - los hispanos son el 34.4% de los diagnosticados con el virus y el 17% de todos los falleciendo, pero solo son el 18% de toda la población estadounidense.

En medio de esta crisis, la meditación y otras prácticas de salud mente-cuerpo se han convertido en herramientas que son bienvenidas ante el estrés y la incertidumbre. Con el fin de abordar la disparidad e inequidad de la pandemia y brindar un apoyo continuo a las poblaciones hispanas. La primera publicación de audios de Health Journeys en español presenta títulos para ansiedad, depresión, dolor, insomnio y estrés postraumático. Los planes para expandir la biblioteca incluyen meditaciones guiadas para cirugía, cáncer, diabetes y pérdida de peso.

Las meditaciones guiadas de Health Journeys están disponibles en una variedad de formatos, incluyendo CD, MP3, transmisión en línea, una aplicación descargable y más. Para obtener más información o para obtener una selección de prueba, favor de comunicarse con la Coordinadora de Relaciones, Emily Marvin, al correo electrónico [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1220875/Health_Journeys_Logo.jpg

FUENTE Health Journeys

SOURCE Health Journeys