En undersøkelse utført av Rapyd viser at 93 % av virksomhetene prioriterer handel over landegrensene i 2022

LONDON og MOUNTAIN VIEW, Kaliforina, 25. januar 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd , et globalt finansteknologi-som-tjeneste-selskap har publisert en ny rapport "The 2022 Global State of Cross-Border Commerce" i dag for å vurdere nivået på organisatorisk beredskap for handel over landegrensene blant selskaper.Forventet å nå 153 billioner USD globalt, med en vekst på 5 % CAGR, er grenseoverskridende handel en høy prioritet i 2022 for 93 % av både store og små bedrifter undersøkt i USA og Europa.

Årsakene til at man driver bedrifter og handel på tvers av landegrensene, varierer, men over halvparten (51 %) av de bedriftene som ble spurt, mener at handel over landegrensene er nødvendig ganske enkelt for å holde tritt med konkurrentene. Andre grunner til å prioritere handel over landegrensene inkluderer at man kjenner til de nye mulighetene utenfor eksisterende markeder (57 %), forespørsler fra mulige samarbeidspartnere utenfor nåværende markeder (42 %), eksisterende markeder er utnyttet fullt ut (33 %), salgsnedgang i eksisterende markeder ( 26 %) og man opplever en økonomisk nedgang (24 %).

Mens muligheten til å selge og kjøpe på tvers av landegrensene har fått en tydelig framstående stilling, står organisasjoner i alle størrelser og bransjer overfor en mengde barrierer når de skal trenge inn i internasjonale markeder. Anskaffelse av nye kunder er den største operasjonelle utfordringen ifølge 36 % av selskapene, tett fulgt av risikostyring med 35 %.

Samtidig indikerte beslutningstakere for grenseoverskridende handel tydelig at håndtering av datasikkerhetsrisiko (52 %) og evnen til å akseptere lokale betalinger (49 %) er viktigst for at de skal øke handelen over landegrensene.

"Det er klart at handel over landegrensene eksploderer, og mens både store og små bedrifter erkjenner at det er en prioritet, er det alvorlige operasjonelle utfordringer som mange organisasjoner må løse for å høste fordelene av denne enorme muligheten," sa Arik Shtilman, administrerende direktør og medgründer av Rapyd. "Av de 52 % som anga risikostyring som viktigst for grenseoverskridende vekst, har bare 27 % av disse virksomhetene lykkes med å implementere en løsning fullt ut. Utfordringen som eksisterer på tvers av funnene våre er at til tross for at bedriftene vet hva de skal gjøre, har de ikke ennå implementert de kritiske verktøyene som er nødvendige for å få tilgang til milliarder av nye kunder over hele verden."

Andre nøkkelfunn og anbefalinger i rapporten er nødvendige forretningspraksiser som:

Lokalisering av digitale opplevelser er avgjørende for konvertering: Fra oversettelse av nettsideinnhold, presentering av valuta og kundestøtteteam til akseptering av lokale betalingsmetoder av alle slag, vil lokalisering forbedre kundeopplevelsen betydelig og bygge den lokale troverdigheten og tilliten som kreves for konvertering.

Fra oversettelse av nettsideinnhold, presentering av valuta og kundestøtteteam til akseptering av lokale betalingsmetoder av alle slag, vil lokalisering forbedre kundeopplevelsen betydelig og bygge den lokale troverdigheten og tilliten som kreves for konvertering. Outsource risikostyring til spesialiserte leverandører: En ledende bekymring for bedrifter som vurderer grenseoverskridende utvidelse, er de mange risikoene som er involvert. Bedrifter kan redusere denne byrden ved å samarbeide med leverandører og partnere som spesialiserer seg på områder som sikkerhet, svindel, ID-verifisering m.m.

En ledende bekymring for bedrifter som vurderer grenseoverskridende utvidelse, er de mange risikoene som er involvert. Bedrifter kan redusere denne byrden ved å samarbeide med leverandører og partnere som spesialiserer seg på områder som sikkerhet, svindel, ID-verifisering m.m. Integrer grenseoverskridende initiativer i en overordnet forretningsplan: Ved planlegging og implementering av grenseoverskridende initiativer skal organisasjoner vurdere hvor ellers kan denne praksisen være til nytte for virksomheten deres.

Ved planlegging og implementering av grenseoverskridende initiativer skal organisasjoner vurdere hvor ellers kan denne praksisen være til nytte for virksomheten deres. Rapporten er basert på en undersøkelse av over 900 beslutningstakere for handel over landegrensene ved både små, mellomstore og store bedrifter fra et bredt utvalg av bransjer over hele USA og Europa.Hele rapporten kan sees here .

