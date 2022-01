Pesquisa da Rapyd revela que 93% das empresas priorizam o comércio internacional em 2022

LONDRES e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Rapyd, empresa global de Fintech-as-a-Service (tecnologia financeira como um serviço), publicou hoje um novo relatório, "A Situação Global do Comércio Internacional em 2022", para avaliar o nível de disponibilidade operacional das empresas para o comércio internacional. Com previsão de atingir USD 153 trilhões em todo o mundo, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5%, o comércio internacional é uma alta prioridade em 2022 para 93% das empresas, grandes e pequenas, entrevistadas nos Estados Unidos e na Europa.

Companies overwhelmingly view cross-border commerce as critical, either for capturing new opportunities or keeping up with competitors.

As razões que estão levando as empresas a buscar o comércio internacional variam, mas mais da metade (51%) das empresas entrevistadas acredita que o comércio internacional seja necessário simplesmente para se manter na concorrência. Entre outras razões para que elas priorizem o comércio internacional estão a consciência de que existem novas oportunidades fora dos mercados já existentes (57%), pedidos de possíveis clientes fora dos mercados atuais (42%), saturação dos mercados já existentes (33%), queda nas vendas nos mercados atuais (26%) e desaceleração da economia (24%).

Embora a oportunidade de vender e comprar em outros países tenha claramente recebido destaque, empresas de todos os tamanhos e setores enfrentam uma série de obstáculos ao tentarem ingressar nos mercados internacionais. A aquisição de novos clientes é o maior desafio operacional, de acordo com 36% das empresas, seguido da gestão de riscos, com 35%.

Ao mesmo tempo, os tomadores de decisões internacionais indicaram claramente que gerenciar o risco à segurança de dados (52%) e a capacidade de aceitar pagamentos locais (49%) são os fatores mais importantes para o crescimento de suas operações internacionais.

"Não há como negar que o comércio internacional está explodindo, e embora as empresas, grandes e pequenas, reconheçam que ele é uma prioridade, existem sérios desafios operacionais que muitas empresas precisam resolver para colher os benefícios dessa enorme oportunidade", disse Arik Shtilman, CEO e cofundador da Rapyd. "Dos 52% que classificaram a gestão de riscos como o fator mais importante para o crescimento internacional, apenas 27% dessas empresas tiveram sucesso na implementação total de uma solução. Essa lacuna existe em todas nossas descobertas, que, apesar de as empresas saberem o que precisam fazer, ainda têm de implementar as ferramentas essenciais necessárias para acessarem com sucesso bilhões de novos clientes em todo o mundo."

Outras descobertas e recomendações importantes do relatório demonstram práticas comerciais necessárias como:

A localização de experiências digitais é fundamental para a conversão: desde a tradução do conteúdo do site para outros idiomas, moedas de apresentação e equipes de suporte ao cliente até a aceitação de métodos de pagamento locais de todos os tipos, a localização melhorará significativamente a experiência do cliente e aumentará a credibilidade e a confiança locais necessárias à conversão.

Terceirização da gestão de riscos para fornecedores especializados: uma preocupação importante para as empresas que consideram a expansão internacional é o grande número de riscos envolvidos. Elas podem reduzir esses riscos trabalhando com fornecedores e parceiros especializados em áreas como segurança, fraudes, verificação de identidade, entre outros.

Integrar iniciativas internacionais a um plano de negócios geral: ao planejarem e implementarem iniciativas internacionais, as empresas devem considerar em que outras áreas essas práticas podem beneficiar seus negócios.

ao planejarem e implementarem iniciativas internacionais, as empresas devem considerar em que outras áreas essas práticas podem beneficiar seus negócios. O relatório se baseia em uma pesquisa com mais de 900 tomadores de decisões em comércio internacional, tanto em PMEs quanto em grandes organizações, de um amplo conjunto de setores nos Estados Unidos e na Europa. O relatório completo pode ser visualizado aqui.

