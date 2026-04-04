-En WMF se celebra una nueva edición de la Cumbre Global de IA, un referente internacional en Inteligencia Artificial

La Cumbre Global de IA, evento que se celebra dentro del WMF 2026 donde empresas, instituciones y el mundo de la investigación se reúnen para debatir escenarios, aplicaciones y gobernanza de la IA, ha anunciado la participación de empresas líderes como NVIDIA, Anthropic y OpenAI.

BOLONIA, Italia, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- WMF 2026 – We Make Future, el mayor evento sobre innovación digital, inteligencia artificial y tecnología, tendrá lugar del 24 al 26 de junio en BolognaFiere, Bolonia (Italia). Entre los eventos más destacados se encuentra la Cumbre Global de IA, el referente internacional donde empresas, instituciones y la comunidad investigadora participan para debatir sobre los escenarios, las aplicaciones y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Daniele Pucci on WMF’s Mainstage

La cumbre contará con la presencia de empresas líderes mundiales como Anthropic, NVIDIA y OpenAI, junto con ponentes de renombre internacional como Alberto Sangiovanni Vincentelli y Daniele Pucci. Según Cosmano Lombardo, fundador y consejero delegado de Search On Media Group y creador de WMF, la inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad tanto política como tecnológica, que requiere una regulación clara, inversiones específicas y un debate amplio e inclusivo que involucre a empresas, instituciones, centros de investigación y la sociedad civil.

La Cumbre Global de IA tiene como objetivo fomentar el diálogo operativo, generar propuestas y acelerar la toma de decisiones a nivel europeo e internacional.

El evento ofrece una perspectiva integral de 360 grados sobre la IA, integrando formación, negocios, innovación y visión estratégica. El escenario principal acogerá a figuras destacadas como Marco Pavone (NVIDIA), Bryan Madden (AMD), Alicia Hanf (LG Nova), Aprajita Jain (Google) y Francesco Ubertini (CINECA), junto con representantes de Microsoft, Dell Technologies e Intel, así como instituciones de investigación como el IIT (Instituto Italiano de Tecnología) y el ESA Φ-lab. También participarán líderes del sector fintech como Klarna y Trade Republic.

El programa incluye 13 etapas temáticas que abarcan áreas como IA para el futuro, IA de agentes, robótica e IA física, comercio electrónico con IA, marketing con IA, soluciones de IA y aprendizaje automático, con contribuciones de expertos como Matteo Mille (Microsoft Italia), Massimo Chiriatti (Lenovo), Maria Yolanda Bilé Nlang (Brise), Marcello Majonchi (Arduino), Karen Zhou (Anthropic) y Corey Ching (Open AI).

Los debates institucionales sobre gobernanza y políticas de IA abordarán la soberanía digital, la geopolítica, la transformación laboral y la toma de decisiones públicas, con la participación de instituciones europeas, el Gobierno italiano, MAECI, MIMIT y Pierpaolo Bombardieri, secretario general de UIL.

Un espacio de exposición complementará el programa, mostrando tecnologías de vanguardia, conectando empresas emergentes de más de 90 países y promoviendo soluciones de IA de alto impacto alineadas con los 14 retos futuros de WMF.

Contactos para medios: [email protected]; +39 051 095 1294

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949706/Daniele_Pucci_WMF_Mainstage.jpg