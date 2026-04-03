Le salon WMF accueille une nouvelle édition du sommet mondial sur l'IA, un point de référence international en matière d'intelligence artificielle

Le sommet mondial sur l'IA est un événement organisé au sein du salon WMF 2026, qui invite les entreprises, les institutions et le monde de la recherche à discuter ensemble des scénarios, des applications et de la gouvernance de l'IA. Annonce de la participation d'entreprises de premier plan telles que NVIDIA, Anthropic ou OpenAI.

BOLOGNE, Italie, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le salon WMF 2026 - We Make Future, la plus grande exposition consacrée à l'innovation numérique, à l'intelligence artificielle et à la technologie, aura lieu du 24 au 26 juin au centre BolognaFiere de Bologne, en Italie. Parmi les temps forts prévus figure le sommet mondial sur l'IA, l'événement international de référence qui réunit entreprises, institutions et communauté des chercheurs pour discuter des scénarios, des applications et de la gouvernance de l'intelligence artificielle.

Daniele Pucci on WMF’s Mainstage

Seront entre autres présents au sommet des entreprises mondiales de premier plan telles qu'Anthropic, NVIDIA ou OpenAI, ainsi que les intervenants de renommée internationale Alberto Sangiovanni Vincentelli et Daniele Pucci. Selon Cosmano Lombardo, fondateur et directeur général de Search On Media Group et créateur du salon WMF, l'intelligence artificielle est devenue une priorité à la fois politique et technologique, qui nécessite une réglementation claire, des investissements ciblés et un débat large et inclusif associant les entreprises, les institutions, la recherche et la société civile.

Le sommet mondial sur l'IA vise à favoriser le dialogue opérationnel, à générer des propositions et à accélérer la prise de décision aux niveaux européen et international.

L'événement propose une perspective complète à 360 degrés sur l'IA, qui intègre formation, affaires, innovation et vision stratégique. La scène principale accueillera d'éminentes personnalités telles que Marco Pavone (NVIDIA), Bryan Madden (AMD), Alicia Hanf (LG Nova), Aprajita Jain (Google) ou Francesco Ubertini (CINECA), aux côtés de représentants de Microsoft, Dell Technologies et Intel, ainsi que d'institutions de recherche comme l'IIT - Institut italien de technologie ou ESA Φ-lab. D'autres contributions seront apportées par des leaders de la technologie financière, à l'image de Klarna ou Trade Republic.

Le programme comprend 13 étapes thématiques, notamment l'IA pour l'avenir, IA agentique, robotique et IA physique, commerce IA, marketing IA, solutions IA ou apprentissage automatique, émaillées de contributions d'experts tels que Matteo Mille (Microsoft Italie), Massimo Chiriatti (Lenovo), Maria Yolanda Bilé Nlang (Brise), Marcello Majonchi (Arduino), Karen Zhou (Anthropic) ou Corey Ching (Open AI).

Les discussions institutionnelles sur la gouvernance et la politique de l'IA aborderont la souveraineté numérique, la géopolitique, la transformation du travail et la prise de décision publique, avec la participation des institutions européennes, du gouvernement italien, du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI), du ministère des entreprises et de la promotion de la fabrication italienne (MIMIT) et de Pierpaolo Bombardieri, secrétaire général de l'Union italienne du travail (UIL).

Une zone d'exposition complétera le programme en présentant des technologies de pointe, en vue de mettre en relation des jeunes pousses de plus de 90 pays et de promouvoir des solutions d'IA à fort impact alignées sur les 14 défis du salon WMF pour l'avenir.

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