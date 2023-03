Enabot annonce la campagne de crowdfunding Kickstarter pour son nouveau produit EBO X

L'expédition de toutes les commandes Kickstarter commencera en mai.

SHENZHEN, Chine, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Enabot, une entreprise de robotique familiale émergente, a annoncé le lancement d' une campagne de crowdfunding Kickstarter pour son nouveau compagnon robot familial, l'EBO X. L'entreprise s'efforce de faire de l'EBO X le premier robot domestique commercialisé de l'industrie, maintenant disponible en pré-commande sur Kickstarter. Les premiers bailleurs de fonds peuvent économiser jusqu'à 43 % à un prix spécial de 569 USD avant que l'EBO X ne devienne disponible en vente en ligne à un prix de vente de 999 USD.

Après ses débuts au CES 2023, l'EBO X a reçu de multiples reconnaissances. Après avoir été nommé « Innovation Awards Honoré » du CES 2023 dans les deux catégories de produits Maison intelligente et Robotique, l'EBO X a également été reconnu comme « The Best Smart Home Tech of CES 2023 » par PC Mag et « Top Tech of CES 2023 Awards » par Digital Trends , entre autres. En outre, la campagne de crowdfunding a également été sélectionnée par les éditeurs de Kickstarter comme « Project We Love » avant même le lancement officiel de la campagne.

Un gardien de maison trois en un polyvalent

L'EBO X est un robot domestique polyvalent et avancé avec du matériel et des logiciels puissants. Ce n'est pas seulement un robot domestiques mobile avec Alexa intégré et navigation V-SLAM, mais un appareil de maison intelligente complet avec une caméra stabilisée 4K prise en charge par Color Night Vision et un haut-parleur haut de gamme personnalisé par Harman AudioEFX.

Bien qu'il serve de gardien avec son système agile de sécurité domestique et d'alerte de santé, il est également le compagnon et le compagnon de jeu pour votre famille, offrant une communication à distance flexible et diverses expériences de divertissement à domicile.

Un robot domestique polyvalent qui garde votre famille en sécurité, connectée et qui la divertit

L'EBO X est conçu pour être un « gardien intelligent », permettant aux utilisateurs de prendre soin des membres de leur famille lorsqu'ils sont absents. Pour les personnes âgées, l'EBO X offre la fonction « Elderly Fall Alert », qui peut détecter si une personne âgée est tombée via son algorithme d'inspection de pose. Grâce à l'application EBO Home, vous pouvez configurer un rappel de prise de médicaments qui déclenche l'EBO X pour identifier les personnes âgées par reconnaissance faciale et fournir des rappels vocaux sur les médicaments.

De plus, pour protéger votre famille contre les situations d'urgence, l'alerte d'intrusion dans certaines zones de l'EBO X permet aux utilisateurs de désigner certains endroits sur la carte comme interdits et de les avertir si une personne non autorisée pénètre dans la zone, comme un enfant. Si un enfant pleure ou qu'une personne se trouvant dans le domicile crie « AIDE », l'EBO X le détectera et déclenchera un appel aux utilisateurs via l'application.

L'EBO X permet des conversations bidirectionnelles vivantes et constantes en temps réel, activées par l'application et la caméra stabilisée 4K, pour garder les membres de la famille connectés. Plusieurs membres de la famille peuvent se connecter et discuter simultanément. Lorsqu'ils interagissent, ils peuvent s'observer du point de vue de l'EBO X. Les utilisateurs peuvent envoyer des SMS à l'EBO X, que ce dernier transformera en messages vocaux, ou utiliser l'application pour définir des rappels pour leurs proches. En outre, l'EBO X est également créé pour être le compagnon et le photographe de votre animal. Il peut prendre des photos à partir d'un angle bas des membres à quatre pattes de votre famille.

L'EBO X est conçu pour être un compagnon divertissant. La connexion à votre compte Alexa vous permet d'accéder facilement à l'EBO X et à sa capacité de se connecter à n'importe quel service Alexa et de contrôler n'importe quel appareil IdO dans votre maison. Le haut-parleur, alimenté par Harman AudioEFX, vous donnera une expérience sonore incroyable tout en diffusant votre musique préférée. De plus, l'effet de lumière dynamique va changer en réponse au rythme de la chanson qui joue.

Un engagement à protéger la confidentialité des données des utilisateurs

Nous avons conçu l'EBO X avec comme priorité la protection de la vie privée. Tout le contenu peut être stocké sur une carte mémoire locale. Vous pouvez protéger votre vie privée tout en utilisant l'EBO X avec : un interrupteur on-off dans l'application pour désactiver l'appareil photo, un obturateur physique pour couvrir l'appareil photo, et un bouton de confidentialité sur l'EBO X pour éteindre la caméra et le microphone.

Restez à l'affût des dernières nouvelles sur la campagne de crowdfunding pour l'EBO X sur Kickstarter et sur le compte Facebook d'Enabot. Pour voir l'EBO X d'Enabot en action, veuillez consulter la chaîne YouTube d'Enabot .

À propos d'Enabot

Enabot est une entreprise de robotique familiale dont l'équipe dispose de grandes ressources industrielles et d'une vaste expérience dans le développement, la conception et la fabrication de produits robotiques de qualité grand public.

Enabot estime que nos vies peuvent être améliorées par des robots familiaux intelligents. Notre vision d'un monde dominé par la technologie est positive, les robots faisant partie des solutions aux problèmes quotidiens, permettant aux gens de consacrer leur temps à ce qui compte le plus : être là pour ceux que nous aimons. En connectant les gens, nous nous engageons à promouvoir l'amour, la compagnie et le partage.

Pour en savoir plus sur Enabot, cliquez ici .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2029272/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2029273/image_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1974579/logo_Logo.jpg

SOURCE Enabot