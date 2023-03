Enabot nuncia una campaña de crowdfunding en Kickstarter para su nuevo producto EBO X

El envío de todos los pedidos de Kickstarter comenzará en mayo.

SHENZHEN, China, 9 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Enabot, una empresa emergente de robótica familiar, ha anunciado el lanzamiento de una campaña de crowdfunding en Kickstarterr para su nuevo compañero robótico familiar, EBO X. La empresa se esfuerza por convertir el EBO X en el primer robot doméstico comercializado de la industria, que ya está disponible para pedidos anticipados en Kickstarter. Los primeros compradores pueden ahorrar hasta un 43% a un precio especial de 569 dólares antes de que se ponga a la venta en línea a un precio de 999 dólares.

Tras su debut en CES 2023, el EBO X recibió múltiples reconocimientos. Tras ser nombrado "Innovation Awards Honoree" de CES 2023 en las categorías de productos de hogar inteligente y robótica, el EBO X también fue reconocido como "The Best Smart Home Tech of CES 2023" por PC Mag y "Top Tech of CES 2023 Awards" por Digital Trends, entre otros. Además, la campaña de crowdfunding también ha sido seleccionada por los editores de Kickstarter como el "Proyecto que nos encanta" incluso antes del lanzamiento oficial de la campaña.

Un versátil guardián del hogar tres en uno

El EBO X es un robot doméstico versátil y avanzado con un potente hardware y software. No es solo un robot doméstico móvil con Alexa integrado y navegación V-SLAM, sino un dispositivo doméstico inteligente integral con una cámara estabilizada 4K compatible con Visión nocturna en color y un altavoz premium personalizado por Harman AudioEFX.

A la vez que sirve de guardián con su ágil sistema de seguridad doméstica y alerta sanitaria, también es el acompañante y compañero de juegos de su familia, ya que proporciona una comunicación a distancia flexible y diversas experiencias de entretenimiento en casa.

El robot doméstico todoterreno que mantiene a su familia segura, conectada y entretenida

El EBO X está diseñado para ser un "guardián inteligente", que permite a los usuarios cuidar de los miembros de su familia cuando están ausentes. Para las personas mayores, el EBO X ofrece la función de Alerta de Caída de Ancianos, que puede detectar si una persona mayor se ha caído a través de su algoritmo de inspección de postura. A través de la aplicación EBO Home, puede configurar un recordatorio de medicación que hace que el EBO X identifique a los ancianos mediante reconocimiento facial y les recuerde por voz su medicación.

Además, para proteger a su familia en caso de emergencia, la alerta de intrusión en determinadas zonas del EBO X permite a los usuarios designar ciertos lugares del mapa como prohibidos y notificarles si alguien no autorizado entra en la zona, como un niño. Si un niño llora o alguien en casa pide "AYUDA", el EBO X lo detectará y llamará a los usuarios a través de la App.

EBO X permite conversaciones bidireccionales en tiempo real, vívidas y constantes, habilitadas por la aplicación y la cámara estabilizada 4K, para mantener conectados a los miembros de la familia. Varios miembros de la familia pueden conectarse y chatear simultáneamente. Al interactuar, pueden observarse unos a otros desde la perspectiva del EBO X. Los usuarios pueden enviar mensajes de texto al EBO X, que éste convertirá en mensajes de voz, o utilizar la aplicación para establecer recordatorios para sus seres queridos. Además, el EBO X también ha sido creado para ser el compañero y fotógrafo de su mascota. Puede tomar fotos desde un ángulo bajo de los miembros peludos de tu familia.

El EBO X está diseñado para ser un compañero entretenido. Al iniciar sesión en su cuenta de Alexa, podrá acceder fácilmente al EBO X y a su capacidad para conectarse a cualquier servicio de Alexa y controlar cualquier dispositivo IoT de su hogar. El altavoz, alimentado por Harman AudioEFX, le dará una experiencia de sonido increíble mientras transmites su música favorita. Además, el efecto de iluminación dinámica se alterará en respuesta al ritmo de la canción que esté sonando.

Un compromiso para proteger la privacidad de los datos de los usuarios

Hemos diseñado EBO X dando prioridad a la protección de la privacidad. Todo el contenido se puede almacenar en una tarjeta de memoria local. Puede proteger su privacidad mientras usa el EBO X con: un interruptor de encendido y apagado en la aplicación para desactivar la cámara, un obturador físico para cubrir la cámara y un botón de privacidad en el EBO X para apagar la cámara y el micrófono.

No se pierda la última actualización de la campaña de crowdfunding para el EBO X en Kickstarter y el Facebook de Enabot. Para ver el Enabot EBO X en acción, visite el canal de YouTube de Enabot.

Acerca de Enabot

Enabot es una empresa de robots familiares cuyo equipo cuenta con grandes recursos industriales y amplia experiencia en el desarrollo, diseño y fabricación de productos robóticos de consumo.

Enabot cree que nuestras vidas pueden mejorar con robots familiares inteligentes. Nuestra visión de un mundo plagado de tecnología es positiva, con robots que formen parte de las soluciones a los problemas cotidianos, permitiendo a las personas centrar su tiempo en lo que más importa: estar al lado de nuestros seres queridos. Conectando a las personas, nos dedicamos a fomentar el amor, la compañía y el compartir.

Más información sobre Enabot aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2029272/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2029273/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1974579/logo_Logo.jpg

SOURCE Enabot