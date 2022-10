eNaira estabelece o caminho da inclusão financeira em seu aniversário de um ano

SALT LAKE CITY, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitt se une ao Banco Central da Nigéria (CBN) para comemorar o aniversário de um ano da eNaira. Desde o seu lançamento, em 25 de outubro de 2021, os cidadãos e residentes da Nigéria foram os primeiros do continente africano a poderem utilizar uma moeda digital para pagamentos em suas transações financeiras cotidianas.

A Bitt e o CBN continuam a trabalhar diligentemente para implementar atualizações da eNaira em conformidade com o roteiro publicado pelo CBN. O plano de implementação identifica três fases. A implementação do projeto está atualmente na fase dois. Além de integrar clientes bancarizados e comerciantes e integrar e otimizar os sistemas bancários centrais para facilitar transações em todo o ecossistema eNaira atual, outras grandes conquistas incluem:

Integração e transações de clientes não bancarizados via USSD (Dados de serviços suplementares não estruturados)

Integrações com o Serviço Nacional de Pagamento para a funcionalidade QR e liquidação de fundos em tempo real (RTGS)

Integração de IMTOs (International Money Transfer Operators) e integração de DCMS (Data Center Managers) para trocar Naira

Suporte multilíngue para aplicativos móveis e USSD

Integração de SMS com o serviço de gateway de SMS do CBN

Reforço da segurança

As próximas fases incluirão:

Integração da plataforma Nigerian Trade and Exchange

Tokens específicos do setor para concessões e subsídios

Pagamentos programáveis para cenários de pagamento com eNaira

Brian Popelka, CEO da Bitt afirmou: "Este ano foi repleto de primeiras vezes para a África. Ser o primeiro oferece a oportunidade de se tornar o primeiro a encontrar soluções e traçar o curso para outras pessoas seguirem. O marco de hoje de um ano é uma conquista excepcional tanto para o Banco Central da Nigéria quanto para as equipes da Bitt. Esperamos prosseguir com a parceria nesta jornada de implementação da CBDC e oferecer recursos adicionais para aumentar o valor da eNaira para todos os nigerianos e para todos, em todos os lugares."

A Bitt garantiu que os nigerianos desempenhem um papel fundamental neste projeto, expandindo sua equipe global para incluir engenheiros, gerentes de produtos e executivos da Nigéria. Imran Khan, vice-presidente executivo de parcerias, declarou: "Utilizar talentos locais fortalece nosso compromisso com a Nigéria e com todo o continente africano à medida que nos esforçamos para reduzir o custo da infraestrutura e melhorar o acesso e a experiência dos usuários no recebimento e envio de dinheiro, promovendo assim a inclusão financeira em toda a África."

Sobre a Bitt

A Bitt é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de moeda digital para bancos centrais, instituições financeiras e participantes mundiais do ecossistema. O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt oferece infraestrutura segura para as autoridades monetárias implementarem CBDCs e para que as instituições financeiras integrem moedas digitais em suas ofertas de serviços financeiros. A Bitt é uma empresa de portfólio da Medici Ventures, L.P., um fundo focado em blockchain. O sócio comanditado desse fundo é uma entidade afiliada à Pelion Venture Partners. A Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) é uma parceira limitada da Medici Ventures, L.P.

Sobre a Overstock.com

A Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) é uma empresa on-line de varejo e tecnologia com sede em Salt Lake City, no estado de Utah. Seu site líder em comércio eletrônico vende uma ampla gama de novos produtos para casa a preços baixos, incluindo móveis, decoração, tapetes, roupas de cama e banho, utilidades domésticas e muito mais. A loja on-line apresenta milhões de produtos que dezenas de milhões de clientes visitam todos os meses. A Overstock publica regularmente informações sobre a Empresa e outros assuntos relacionados nas páginas de Imprensa e Relações com Investidores em seu site, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com e Club O são marcas registradas da Overstock.com, Inc. Outras marcas de serviço, marcas registradas e nomes comerciais que podem ser mencionados neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a Pelion

A Pelion Venture Partners é uma empresa de capital de risco em estágio inicial. Atualmente investindo de seu sétimo fundo, a Pelion investe em empresas de software com capital semente e de Série A nos Estados Unidos. Entre os investimentos mais importantes estão: Cloudflare (NYSE: NET), Riverbed, Divvy (adquirida pela Bill.com) e Weave (NYSE: WEAV).:

Chris Burnett

Gerente de marketing

E-mail: [email protected]

Website: www.bitt.com

