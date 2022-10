eNaira stippelt koers uit voor financiële inclusie op zijn eenjarig jubileum

SALT LAKE CITY, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bitt viert samen met de Centrale Bank van Nigeria (CBN) de eenjarige verjaardag van de eNaira. Sinds de lancering op 25 oktober 2021 waren burgers en inwoners van Nigeria de eersten op het Afrikaanse continent die een als betaalmiddel wettige digitale munteenheid konden gebruiken voor hun dagelijkse financiële transacties.

Bitt en de CBN blijven ijverig werken om eNaira-updates uit te rollen volgens de gepubliceerde routekaart van de CBN. Het implementatieplan onderscheidt drie fasen. De uitrol van het project bevindt zich momenteel in fase twee. Naast het onboarden van gebankte klanten en handelaren en het integreren en optimaliseren van kernbanksystemen om transacties in het bestaande eNaira-ecosysteem mogelijk te maken, zijn er nog andere belangrijke verwezenlijkingen:

Onboarding van niet-gebankte klanten en transacties via USSD

Integraties met de National Payment Service voor QR-functionaliteit en wholesale overboekingen (RTGS)

Onboarding van IMTO's en integratie van DCMS om naira uit te wisselen

Meertalige ondersteuning voor mobiele applicaties en USSD

Sms-integratie met de sms-gatewayservice van CBN

Beveiligingsverharding

De volgende fasen zullen omvatten:

Onboarding van het Nigeriaanse handels- en uitwisselingsplatform

Sectorspecifieke tokens voor beurzen en subsidies

Programmeerbare betalingen voor eNaira-betalingsscenario's

Aldus Brian Popelka, CEO bij Bitt: "Dit jaar was vol primeurs voor Afrika. De eerste zijn biedt de mogelijkheid om als eerste oplossingen te vinden en de koers uit te stippelen die anderen kunnen volgen. De eenjarige mijlpaal van vandaag is een uitzonderlijke verwezenlijking voor zowel de teams van de Centrale Bank van Nigeria als van Bitt. We kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking op deze CBDC-uitrolreis en om extra functies te bieden om de waarde van eNaira uit te breiden voor alle Nigerianen en iedereen, overal."

Bitt heeft ervoor gezorgd dat Nigerianen een doorslaggevende rol spelen in dit project door zijn wereldwijde team uit te breiden met Nigeriaanse ingenieurs, productmanagers en leidinggevenden. Imran Khan, EVP, Partnerships, stelt: "Het gebruik van lokaal talent versterkt onze toewijding aan Nigeria en het hele Afrikaanse continent, terwijl we ernaar streven de infrastructuurkosten te verlagen en de toegang en gebruikerservaring voor het ontvangen en verzenden van geld te verbeteren, waardoor financiële inclusie wordt bevorderd in heel Afrika."

Over Bitt

Bitt is een financieel technologiebedrijf dat oplossingen voor digitale valuta biedt aan centrale banken, financiële instellingen en deelnemers aan het ecosysteem over de hele wereld. Het Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt biedt de veilige infrastructuur voor monetaire autoriteiten om CBDC's in te zetten, en voor financiële instellingen om digitale valuta's te integreren in hun financiële dienstenaanbod. Bitt is een portefeuillebedrijf van Medici Ventures, L.P., een op blockchain gericht fonds. De algemene partner van dat fonds is een entiteit die verbonden is met Pelion Venture Partners. Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) is een commanditaire vennoot van Medici Ventures, L.P.

Over Overstock.com

Overstock.com, Inc . (NASDAQ: OSTK) is een online retailer en technologiebedrijf gevestigd in Salt Lake City, Utah. Zijn toonaangevende e-commerce website verkoopt een breed scala aan nieuwe woonproducten tegen lage prijzen, waaronder meubels, decoratie, vloerkleden, beddengoed en badlinnen, doe-het-zelfproducten en meer. De online winkel bevat miljoenen producten en wordt maandelijks door tientallen miljoenen klanten bezocht. Overstock publiceert regelmatig informatie over het bedrijf en andere gerelateerde zaken op de Newsroom- en Investor Relations-pagina's op zijn website, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com en Club O zijn geregistreerde handelsmerken van Overstock.com, Inc. Andere dienstmerken, handelsmerken en handelsnamen waarnaar hierin kan worden verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Over Pelion

Pelion Venture Partners is een risicokapitaalbedrijf voor jonge ondernemingen. Pelion investeert momenteel vanuit hun zevende fonds in Seed- en Series A-softwarebedrijven in de hele Verenigde Staten. Opmerkelijke investeringen zijn onder andere: Cloudflare (NYSE: NET), Riverbed, Divvy (overgenomen door Bill.com), en Weave (NYSE: WEAV).:

