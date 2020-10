Enapter décide d'ouvrir un site de production de masse d'électrolyseurs en Allemagne

Les travaux de construction sur le terrain de 76 000 m², situé à 30 km de la ville de Münster, devraient commencer au début de l'année 2021. Le campus devrait être terminé et opérationnel en 2022.

« Pendant nos recherches pour choisir l'emplacement de notre campus, nous avons effectué 140 visites et avons été impressionnés par les conditions exceptionnelles dans lesquelles les entreprises écologiques mènent leurs activités en Allemagne. Saerbeck nous a finalement conquis avec 100 % d'énergie renouvelable produite localement et ses infrastructures accueillantes. Nous avons trouvé l'endroit idéal pour augmenter graduellement la production de notre technologie révolutionnaire d'électrolyseur AEM et franchir un pas supplémentaire vers un coût de l'hydrogène vert abordable et accessible à tous. »

- Sebastian-Justus Schmidt, président d'Enapter.

Le Campus Enapter sera alimenté par l'énergie renouvelable abondante fournie par les centrales solaires, éoliennes et biomasse de Saerbeck, ainsi que par les panneaux solaires et les systèmes de stockage d'hydrogène du campus.

« L'installation d'une nouvelle installation de fabrication d'électrolyseurs à hydrogène, qui créera jusqu'à 300 postes qualifiés, montre que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est en passe de devenir une région où se déploient les activités liées à l'hydrogène. Cet automne, le gouvernement de l'État prévoit de présenter sa feuille de route pour faire avancer la technologie de l'hydrogène, en collaboration avec l'industrie. Cela nous permettra de réduire massivement les émissions de CO2 et de faire en sorte que nos entreprises demeurent concurrentielles à l'avenir. »

- Prof. Andreas Pinkwart, ministre d'État de l'économie, de l'innovation, de la numérisation et de l'énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Les capacités de production de masse automatisées du nouveau site seront essentielles pour réaliser les économies d'échelle nécessaires afin que la technologie modulaire de l'hydrogène vert atteigne la parité de prix avec la production d'hydrogène gris. Les modules sont actuellement fabriqués dans l'usine de production en série d'Enapter à Pise, en Italie, où une nouvelle expansion est également en cours.

Avec ce campus, Enapter vise une production et une exploitation industrielles durables, notamment avec des concepts zéro déchet et une installation de recyclage des électrolyseurs en fin de vie. L'infrastructure de Saerbeck aidera à la mise en œuvre des concepts de zéro déchet : par exemple, les produits régionaux seront utilisés à la cantine du Campus Enapter et les déchets alimentaires seront ensuite envoyés à l'usine de production de biomasse de la communauté, ce qui produira encore plus d'électricité pour alimenter la production de masse d'électrolyseurs.

À propos d'Enapter : Enapter est une société primée qui fabrique des générateurs d'hydrogène modulaires ultra efficaces à l'aide de l'électrolyse à membrane échangeuse d'anions (AEM). Sa technologie fondamentale protégée par brevet fait ses preuves depuis 10 ans et permet la création d'électrolyseurs uniques, peu coûteux et compacts. Ils sont utilisés dans plus de 30 pays, dans des industries comme le secteur de l'énergie, de la mobilité, des télécommunications, du chauffage et plus encore. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie. www.enapter.com

