Enapter escolhe a Alemanha para o local de produção em massa da Electrolyser

A construção do terreno de 76.000 m², localizado a 30 km da cidade de Münster, está planejada para começar no início de 2021. O Campus deverá estar concluído e operacional em 2022.

"Ficamos impressionados com as condições excepcionais para negócios verdes oferecidas em toda a Alemanha enquanto investigávamos 140 locais para o nosso Campus. No entanto, Saerbeck nos conquistou com 100% de energia renovável produzida localmente e sua infraestrutura convidativa. Encontramos o local perfeito para expansão a produção de nossa tecnologia inovadora de eletrolisador AEM - e demos um passo adiante para tornar o hidrogênio verde acessível e disponível para todos."

- Sebastian-Justus Schmidt, presidente da Enapter.

O Campus da Enapter funcionará com a energia renovável abundante fornecida pelas usinas solar, eólica e de biomassa da Saerbeck - e pelos próprios painéis solares e sistemas de armazenamento de hidrogênio do Campus.

"A instalação de uma nova fábrica de eletrolisadores de hidrogênio, criando até 300 vagas qualificadas, mostra que a Renânia do Norte-Vestfália está avançando para se tornar uma região de hidrogênio. Neste outono, o governo estadual pretende apresentar seu roteiro para impulsionar a tecnologia de hidrogênio, junto com a indústria. Isso nos permitirá reduzir maciçamente as emissões de CO2 e, simultaneamente, garantir que nossos negócios também permaneçam competitivos no futuro."

- Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministro de Estado da Economia, Inovação, Digitalização e Energia da Renânia do Norte-Vestfália

Os recursos de produção em massa automatizados da nova instalação serão fundamentais para criar as economias de escala necessárias para que a tecnologia modular de hidrogênio verde alcance a paridade de preços com a produção de hidrogênio cinza. Os módulos são fabricados atualmente nas instalações de produção em série da Enapter em Pisa, Itália, onde uma expansão adicional também está ocorrendo.

Com o Campus, a Enapter está se esforçando para obter uma produção e operação industrial sustentável, incluindo conceitos de zero desperdício e uma instalação para reciclagem de eletrolisadores no final da vida útil. A infraestrutura de Saerbeck ajudará na implementação de conceitos de desperdício zero: por exemplo, produtos regionais serão usados na cantina do Campus da Enapter, com os resíduos alimentares sendo enviados para a instalação de biomassa da comunidade, produzindo ainda mais eletricidade para alimentar a produção em massa do eletrolisador.

Sobre a Enapter: A Enapter é uma empresa premiada que fabrica geradores de hidrogênio modulares de alta eficiência usando eletrólise por membrana de troca aniônica (AEM - Anion Exchange Membrane). Sua principal tecnologia protegida por patente tem um histórico comprovado de 10 anos e permite a criação do exclusivo eletrolisador compacto de baixo custo. Eles são usados em mais de 30 países, em setores como energia, mobilidade, telecomunicações, aquecimento e outros. A Enapter tem escritórios na Itália, Alemanha, Tailândia e Rússia.www.enapter.com

Contato:

Vaitea Cowan

diretor de comunicações

[email protected]

(+49) 030-339-413-80

FONTE Enapter GmbH

