Enapter prepara AEM multicore para lançamento em 2022

Como líder em tecnologia de eletrólise AEM, a Enapter reduzirá o custo do hidrogênio verde por meio da produção em massa de produtos padronizados. O AEM Multicore não é exceção: ele contará com 440 módulos centrais de eletrolisador produzidos em massa, as "pilhas AEM", em um sistema completo que pode produzir ~450 quilos de hidrogênio por dia. Isso é o equivalente de energia a cerca de 9,5 barris de petróleo bruto. Com essa abordagem modular, o AEM Multicore oferece uma alternativa mais acessível aos eletrolisadores tradicionais de classe megawatt, ao mesmo tempo que se mostra altamente responsivo às flutuações do fornecimento de eletricidade renovável.

"O AEM Multicore será mais barato do que os eletrolisadores PEM comparáveis, e a utilização de módulos de pilhas AEM produzidos em massa faz a diferença", disse Sebastian-Justus Schmidt, presidente da Enapter AG. "A abordagem modular torna todo o sistema mais acessível, mas também significativamente mais robusto e extremamente flexível. Isso o torna ideal para o uso de energia renovável intermitente."

Sua abordagem com vários núcleos também oferece vantagens de confiabilidade em comparação com os sistemas convencionais. Se um módulo de pilhas falhar, pode ser substituído em algumas etapas simples, enquanto o sistema de "equilíbrio de planta" que suporta a produção de hidrogênio também tem redundância integrada. Sua modularidade única permite que o AEM Multicore ajuste de forma flexível os níveis de produção em reação às mudanças no fornecimento de energia renovável.

A AEM é amplamente considerada pelos cientistas como a tecnologia de eletrólise mais econômica. A Enapter está se aproximando do potencial total da AEM de acelerar a adoção de energia verde de hidrogênio, com a construção de sua unidade de produção em massa, "Campus", em Saerbeck, que está programada para começar no outono deste ano e deve terminar e começar a funcionar em 2022. Com isso, o AEM Multicore estará pronto para fazer uma contribuição considerável para o rápido aumento da capacidade do eletrolisador, cuja demanda se reflete em metas como os 5 GW em capacidade de geração instalada que a Alemanha está pedindo até 2025. Com a capacidade de produção anual prevista de 280 MW da Campus, mais de 5% desse objetivo poderia ser alcançado a cada ano.

Baixe o kit de imprensa da Enapter aqui .

Entre em contato com nossa equipe para se informar sobre pedidos aqui .

Sobre a Enapter

A Enapter é uma empresa premiada que produz geradores de hidrogênio altamente eficientes com base na tecnologia de eletrólise com membrana de troca aniônica (AEM). Sua tecnologia modular protegida por patente tem um histórico de dez anos e permite a produção em massa de eletrolisadores de fácil instalação e baixo custo para hidrogênio verde em qualquer escala. Esses eletrolisadores são utilizados em 34 países, em setores como energia, mobilidade, indústria, aquecimento e telecomunicações. A Enapter tem escritórios na Itália, Alemanha, Tailândia e Rússia.

