Enapter s'apprête à lancer l'AEM Multicore en 2022

En tant que leader de la technologie d'électrolyse AEM, Enapter réduira le coût de l'hydrogène vert en produisant en masse des produits standardisés. L'AEM Multicore ne manque pas à la règle. Il comprendra 440 modules de noyau d'électrolyseur produits en série - les « piles AEM » - dans un système complet pouvant produire ~450 kg d'hydrogène par jour. C'est l'équivalent énergétique d'environ 9,5 barils de pétrole brut. Grâce à cette approche modulaire, il offre une alternative moins coûteuse aux électrolyseurs conventionnels de classe mégawatt et est également très réactif aux fluctuations de l'approvisionnement en électricité renouvelable.

« L'AEM Multicore sera moins cher que les électrolyseurs PEM équivalent. Les modules de pile AEM produits en grande série font toute la différence », déclare Sebastian-Justus Schmidt, président d'Enapter AG. « L'approche modulaire rend l'ensemble du système plus abordable, mais aussi nettement plus robuste et extrêmement flexible. Il est donc idéal pour valoriser les énergies renouvelables intermittentes. »

Son approche multi-noyaux offre également des avantages en termes de fiabilité par rapport aux systèmes habituels. Si un module de pile tombe en panne, il peut être remplacé en quelques étapes simples. Les équipements auxiliaires soutenant la production d'hydrogène disposent également d'une redondance intégrée. Sa modularité unique permet à l'AEM Multicore d'ajuster avec souplesse la production d'hydrogène par rapport aux changements dans l'approvisionnement en énergie renouvelable.

L'AEM est largement reconnu par les scientifiques comme étant la technologie d'électrolyse la plus rentable. Avec l'édification de son « Campus », Enapter se rapproche de la réalisation du fort potentiel de l'AEM pour accélérer le déploiement de l'hydrogène vert. La construction de l'usine à Saerbeck commence cet automne et sera achevée en 2022. C'est là que démarrera la production en masse de l'AEM.

Ainsi, l'AEM Multicore est en mesure de contribuer de manière considérable à l'augmentation de la capacité des électrolyseurs. L'Allemagne a pour objectif d'atteindre une capacité de production installée de 5 GW d'ici 2025. Le « Campus Enapter » a une capacité de production annuelle prévue de 280 MW, et pourrait donc atteindre plus de 5% de cet objectif chaque année.

À propos d'Enapter

Enapter est une société primée qui produit des générateurs d'hydrogène très efficaces basés sur la technologie d'électrolyse à membrane échangeuse d'anions (AEM). Sa technologie modulaire, protégée par un brevet, a fait ses preuves depuis 10 ans et permet la production en masse d'électrolyseurs à faible coût, prêts à l'emploi, pour l'hydrogène vert à n'importe quelle échelle. Ils sont utilisés dans 34 pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, l'industrie, le chauffage et les télécommunications. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie.

