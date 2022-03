Enapter simplifica produção de hidrogênio verde com novo eletrolisador "tamanho único"

O EL 4.0 é a quarta geração do eletrolisador de AEM (membrana de troca aniônica) que a Enapter desenvolve desde 2017, e a nova versão é menor, mais leve e possível de receber certificação ISO 22734. A tecnologia da Enapter combina os benefícios dos materiais de baixo custo dos eletrolisadores alcalinos (aço, em vez de titânio) com a flexibilidade e o tamanho compacto dos eletrolisadores de PEM. Os módulos padronizados podem ser empilhados e combinados para projetos de qualquer tamanho – até a escala megawatt, onde o AEM Multicore da Enapter entra em operação com base na tecnologia idêntica de pilhas de AEM.

Com seu novo modelo, a Enapter quer atender à forte demanda por eletrolisadores que possam ser facilmente instalados e integrados. Clientes já fizeram mais de 400 pedidos, mesmo antes do lançamento no mercado. A Enapter tem mais de 100 parceiros de integração instalando seus geradores de hidrogênio verde em todo o mundo, impulsionando a descarbonização em setores que vão de energia até mobilidade, indústria e ambiente construído. A integração simples plug-and-play do EL 4.0 reduz significativamente o tempo de instalação para estes parceiros de integração.

"O próximo marco em nossa missão: substituir combustíveis fósseis por hidrogênio verde", diz Sebastian-Justus Schmidt, cofundador e CEO da Enapter. "O EL 4.0 se tornará um componente essencial para os integradores de sistemas, permitindo-lhes implementar rapidamente a produção de hidrogênio e possibilitando que o mercado atenda às necessidades mundiais. Temos certeza de que a produção futura em massa destes eletrolisadores de AEM mudará fundamentalmente a produção de hidrogênio verde."

A produção em série dos novos eletrolisadores está sendo realizada atualmente na unidade da Enapter em Pisa, na Itália. As primeiras entregas aos integradores estão planejadas para o verão. A produção em massa (> dez mil módulos AEM EL 4.0 por mês) está programada para começar gradualmente a partir de 2023 no campus da Enapter, que está atualmente em construção em Saerbeck, na Alemanha.

O eletrolisador de AEM EL 4.0 está disponível para pedidos imediatamente em quatro versões: CA, CC, resfriado a ar e resfriado a água. As primeiras entregas da produção em série de Pisa, na Itália, estão previstas para o verão de 2022.

Tipo: Eletrolisador de AEM

Geração: Taxa de produção do

EL 4.0: 500 NL/h, 1,0785 kg/24 h

Pureza da saída de hidrogênio: 99,9% (com secador opcional para pureza de 99,999%)

Pressão: 35 bar

Consumo de energia (funcionando/máximo em quilowatt): 2,4/3,0

Consumo de água: ~0,4 l/H

Dimensões: (L, D, A em mm): 482 × 635 x 266

Peso: 38 kg

Monitoramento: totalmente automatizado com o EMS da Enapter

Sobre a Enapter

A Enapter é uma empresa premiada de tecnologia energética que produz geradores de hidrogênio altamente eficientes para substituir combustíveis fósseis. Sua tecnologia de membrana de troca aniônica (AEM) comprovada e patenteada permite a produção em massa de eletrolisadores de hidrogênio verde de baixo custo e fácil instalação em qualquer escala. Os sistemas modulares são utilizados em 44 países, em setores como energia, mobilidade, indústria, aquecimento e telecomunicações. A Enapter tem escritórios na Itália, Alemanha, Tailândia e Rússia.

A Enapter AG está listada no mercado regulamentado das bolsas de valores de Frankfurt e Hamburgo, WKN: A255G0.

