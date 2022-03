Enapter simplifie la production d'hydrogène vert avec un nouvel électrolyseur à taille unique

L'EL 4.0 est la quatrième génération d'électrolyseur AEM (membrane échangeuse d'anions) qu'Enapter a développée depuis 2017. La nouvelle version est plus petite, plus légère et conforme à la norme ISO 22734. La technologie d'Enapter permet de combiner les avantages des matériaux à faible coût des électrolyseurs alcalins (de l'acier au lieu de titane) avec la polyvalence et la taille compacte des électrolyseurs PEM. Les modules standardisés peuvent être empilés et combinés pour des projets de toute taille - jusqu'à l'échelle du mégawatt, où l' AEM Multicore entre en jeu sur la base de la même technologie d'empilage AEM.

Avec son nouveau modèle, Enapter veut répondre à la forte demande d'électrolyseurs facilement installables et intégrables. Les clients ont déjà passé plus de 400 commandes, avant même le lancement sur le marché. Enapter compte plus de 100 partenaires d'intégration qui installent ses générateurs d'hydrogène vert dans le monde entier, faisant progresser la décarbonisation dans des secteurs allant de l'énergie à la mobilité, en passant par l'industrie et l'environnement bâti. La simplicité de l'intégration plug-&-play de l'EL 4.0 réduit considérablement le temps d'installation pour ces partenaires d'intégration.

« L'EL 4.0 deviendra un élément de base pour les intégrateurs de systèmes, leur permettant de déployer rapidement la production d'hydrogène et d'assurer la montée en puissance du marché dont le monde a besoin. » déclare Sebastian-Justus Schmidt, cofondateur et PDG d'Enapter. « Nous sommes certains que la future production de masse de ces électrolyseurs AEM changera fondamentalement la production d'hydrogène vert. La prochaine étape de notre mission : Remplacer les combustibles fossiles par de l'hydrogène vert. »

La production en série des nouveaux électrolyseurs a lieu actuellement sur le site d'Enapter à Pise, en Italie. Les premières livraisons aux intégrateurs sont prévues pour l'été. La production de masse (> 10 000 modules AEM EL 4.0 par mois) devrait commencer progressivement à partir de 2023 sur le campus d'Enapter, actuellement en construction à Saerbeck, en Allemagne.

Aperçu des spécifications

L'Electrolyser EL 4.0 d'AEM est disponible dès maintenant en quatre versions : CA, CC, refroidissement par air et refroidissement par eau. Les premières livraisons de la production en série à Pise, en Italie, sont prévues pour l'été 2022.

Type : AEM-Électrolyseur

Génération : EL 4.0

Taux de production : 500 NL/h, 1.0785 kg/24h

Pureté de la production d'hydrogène : 99.9 pour cent (avec sécheur optionnel pour 99.999% pureté)

Pression : 35 bar

Consommation électrique (fonctionnement / maximum en Kilowatt) : 2.4 / 3.0

Consommation d'eau : ~0.4L/h

Dimensions : (L, P, H in mm): 482 × 635 x 266

Poids : 38 Kilogramme

Gestion : entièrement automatisée avec le système EMS d'Enapter.

À propos d'Enapter

Enapter est une entreprise de technologie énergétique primée qui produit des générateurs d'hydrogène très efficaces pour remplacer les combustibles fossiles. Sa technologie brevetée et éprouvée de membrane échangeuse d'anions (AEM) permet la production en masse d'électrolyseurs à faible coût, prêts à l'emploi, pour produire de l'hydrogène vert à n'importe quelle échelle. Les systèmes modulaires sont utilisés dans 44 pays dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, l'industrie, le chauffage et les télécommunications. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie.

Enapter AG est cotée sur le marché réglementé des bourses de Francfort et de Hambourg, WKN : A255G0.

