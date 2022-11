Encontre-nos na Copa do Mundo do Catar! Telas de LED da Unilumin iluminam o estádio Lusai

SHENZHEN, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Copa do Mundo FIFA Catar 2022 terá início em 21 de novembro, e suas finais serão realizadas no estádio Lusail , o maior estádio do Catar.

Com a popularidade da tecnologia LED, a tela de LED e o sistema de controle de tela tornaram-se o equipamento padrão de muitos locais esportivos internacionais. Como representante da LED Intelligent Manufacturing na China, a Unilumin e a famosa empresa internacional Daktronics forneceram conjuntamente telas de LED para a Copa do Mundo FIFA Catar. Entre elas, as grandes telas de pontuação de LED fabricadas pela Unilumin irão iluminar o campo de futebol.

O Catar tem altas temperaturas e forte intensidade de luz solar, o que exige que as telas de LED utilizadas nesta Copa do Mundo tenham melhor dissipação de calor, maior brilho e outro desempenho excepcional. A fim de proporcionar uma melhor experiência de visualização para todos os torcedores ao redor do mundo, a equipe técnica da Unilumin personalizou o design do gabinete e aplicou a máscara específica do módulo, driver IC e chip, o que pode melhorar a eficiência de dissipação de calor em mais de 50%. O brilho também foi bastante aprimorado, o que pode não apenas garantir a operação estável a longo prazo das telas, mas também garantir a exibição clara sob a luz forte, para que o público possa desfrutar do jogo a partir de qualquer posição.

Além disso, os terminais de telas de LED da Unilumin são equipados com plataforma de controle e operação e manutenção de tela autodesenvolvida que realiza o controle remoto inteligente de reprodução, transmissão e interação durante o evento. Como importante meio interativo de divulgação de informações e interação com o público, os terminais serão a estrela do Estádio Lusail.

Após as Olimpíadas de Inverno de 2022 de Pequim, a Copa da Europa de Basquete Masculino da FIBA e outros grandes eventos esportivos, a Unilumin mais uma vez transformou os seus produtos de alta tecnologia autodesenvolvidos em uma parte indispensável dos principais eventos esportivos internacionais com seu produto de design de alta qualidade , personalização do produto, orientação técnica no local e serviços de pós-venda.

FONTE Unilumin Group., Ltd.

